НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Салливан пожаловался на дефицит сотрудников в Посольстве США, Захарова ответила

В 2016 году в диппредставительстве работало 1200 человек, а после 1 августа останется 120.

9 июля, 14:48
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ, © ТАСС/Сергей Карпухин</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ, © ТАСС/Сергей Карпухин

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что после 1 августа в американском диппредставительстве останется 120 сотрудников из-за запрета на наём граждан РФ.

"Как вы, конечно, знаете, с 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет. Таким образом, после 1 августа численность штата нашего Посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году. В 2016 году в нашем диппредставительстве работало 1200 человек, после 1 августа останется 120 человек", — заявил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Салливану ответила официальный представитель МИД Мария Захарова, в своём телеграм-канале она задала всего один вопрос: "А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?"

Напомним, ранее Салливан заявлял, что Посольство США в Москве с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме из-за недостаточного количества сотрудников. При этом со своей стороны Россия направила американским коллегам предложения по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве и в самое ближайшее время будет начат диалог по визовым проблемам.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Посол США выразил надежду на возобновление консульских услуг в России

29 июня, 16:52

Захарова назвала наглой и демонстративной расправу над президентом Гаити

сегодня в 10:22

Зеленский уволил Мендель и назначил нового пресс-секретаря

сегодня в 14:22

"Сегодня ударил девушку, а завтра убьёт": Юрист назвал несправедливым приговор стримеру Mellstroy и призвал наказать его по УК РФ

сегодня в 15:36

Отец за сына: Семью полицейских подозревают в подготовке убийства московских риелторов

сегодня в 15:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1