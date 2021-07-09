Салливан пожаловался на дефицит сотрудников в Посольстве США, Захарова ответила

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что после 1 августа в американском диппредставительстве останется 120 сотрудников из-за запрета на наём граждан РФ.

"Как вы, конечно, знаете, с 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет. Таким образом, после 1 августа численность штата нашего Посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году. В 2016 году в нашем диппредставительстве работало 1200 человек, после 1 августа останется 120 человек", — заявил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Салливану ответила официальный представитель МИД Мария Захарова, в своём телеграм-канале она задала всего один вопрос: "А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?"