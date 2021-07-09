На Урале машина жёстко протаранила самокатчика, который ехал на красный

В Челябинске электросамокатчик поехал на красный сигнал светофора и угодил под машину. Удар был такой силы, что парня подбросило в воздух.

По данным источника Лайфа, 21-летний челябинец решил не дожидаться зелёного на переходе на Университетской набережной, в этот момент в него и влетел "ниссан". Авто в итоге врезалось в ограждение, а самокатчика увезли в больницу, сейчас он в коме.