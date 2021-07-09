На Урале машина жёстко протаранила самокатчика, который ехал на красный
21-летнего пострадавшего увезли в больницу. Повреждён и "ниссан" — после столкновения он врезался в ограждение.
В Челябинске самокатчик поехал на красный и попал под авто. Видео © LIFE
В Челябинске электросамокатчик поехал на красный сигнал светофора и угодил под машину. Удар был такой силы, что парня подбросило в воздух.
По данным источника Лайфа, 21-летний челябинец решил не дожидаться зелёного на переходе на Университетской набережной, в этот момент в него и влетел "ниссан". Авто в итоге врезалось в ограждение, а самокатчика увезли в больницу, сейчас он в коме.
А ранее в Химках автобус сбил пятиклассницу на самокате, 10-летняя школьница погибла на месте. Трагедия произошла на улице 9 Мая на нерегулируемом пешеходном переходе.
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