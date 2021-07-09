НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Урале машина жёстко протаранила самокатчика, который ехал на красный

21-летнего пострадавшего увезли в больницу. Повреждён и "ниссан" — после столкновения он врезался в ограждение.

9 июля, 15:36

В Челябинске самокатчик поехал на красный и попал под авто. Видео © LIFE

В Челябинске электросамокатчик поехал на красный сигнал светофора и угодил под машину. Удар был такой силы, что парня подбросило в воздух.

По данным источника Лайфа, 21-летний челябинец решил не дожидаться зелёного на переходе на Университетской набережной, в этот момент в него и влетел "ниссан". Авто в итоге врезалось в ограждение, а самокатчика увезли в больницу, сейчас он в коме.

В Москве на зебре легковушка насмерть сбила мальчика на самокате

В Москве на зебре легковушка насмерть сбила мальчика на самокате

А ранее в Химках автобус сбил пятиклассницу на самокате, 10-летняя школьница погибла на месте. Трагедия произошла на улице 9 Мая на нерегулируемом пешеходном переходе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Природные пожары в Челябинской области повредили более 60 строений

сегодня в 13:54

В Москве электросамокатчик заблудился и попал на оживлённую трассу

2 июля, 16:25

Расчленивший русскую возлюбленную испанец осуждён на 25 лет

сегодня в 15:28

Немецкий ветеран призвал власти ФРГ выплатить России компенсацию за геноцид советских граждан

сегодня в 15:54

Минюст включил "Фонд Ходорковского" и ещё четыре НПО в список нежелательных

сегодня в 15:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1