В Москве задержали трёх блогеров-лихачей, за полгода нарушивших ПДД более 800 раз

Сотрудники ГИБДД по Москве привлекли к ответственности трёх блогеров, с начала года нарушивших ПДД более 800 раз. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на одного из них приходится 582 нарушения.

"Сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны и привлечены к ответственности представители блогосферы, допустившие неоднократные нарушения правил дорожного движения Российской Федерации", — сказала Волк.

Первого нарушителя задержали 6 июля на Кутузовском проспекте. Выяснилось, что с января его привлекли к административной ответственности 582 раза по различным статьям КоАП. Также стало известно, что блогер не раз выкладывал видео с нарушением ПДД на своём канале. Суд арестовал его на семь суток.

В тот же день на Ярославском шоссе остановили ещё одну иномарку, водитель которой привлекался к ответственности 151 раз. Машину поместили на специализированную стоянку, а блогера отстранили от управления автомобилем и изъяли водительское удостоверение. Суд арестовал его на пять суток.

Также инспектор ДПС по ЦАО задержал ещё одного блогера-лихача, привлекавшегося к административной ответственности 71 раз. Материал по его делу будет направлен в суд.