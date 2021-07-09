В Москве задержали трёх блогеров-лихачей, за полгода нарушивших ПДД более 800 раз
Двух из них уже арестовали на пять и семь суток. Материалы по делу третьего переданы в суд.
Кадр из видео YouTube / МВД МЕДИА
Сотрудники ГИБДД по Москве привлекли к ответственности трёх блогеров, с начала года нарушивших ПДД более 800 раз. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на одного из них приходится 582 нарушения.
"Сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны и привлечены к ответственности представители блогосферы, допустившие неоднократные нарушения правил дорожного движения Российской Федерации", — сказала Волк.
Секретный список ГИБДД: После Гусейна Гасанова полиция может устроить облаву на самых опасных блогеров
Первого нарушителя задержали 6 июля на Кутузовском проспекте. Выяснилось, что с января его привлекли к административной ответственности 582 раза по различным статьям КоАП. Также стало известно, что блогер не раз выкладывал видео с нарушением ПДД на своём канале. Суд арестовал его на семь суток.
В тот же день на Ярославском шоссе остановили ещё одну иномарку, водитель которой привлекался к ответственности 151 раз. Машину поместили на специализированную стоянку, а блогера отстранили от управления автомобилем и изъяли водительское удостоверение. Суд арестовал его на пять суток.
"Он в столб врезался": Lamborghini блогера Макса Кинга сбил человека в Москве, но водитель всё отрицает
Также инспектор ДПС по ЦАО задержал ещё одного блогера-лихача, привлекавшегося к административной ответственности 71 раз. Материал по его делу будет направлен в суд.
Официальный представитель МВД РФ заключила, что Госавтоинспекция продолжит выявлять в Сети видеоролики, демонстрирующие нарушения ПДД, а также оперативно реагировать на данные материалы и принимать меры в отношении причастных лиц.
Напомним, ранее прав за езду по встречке лишили скандального блогера Михаила Литвина. Машину молодого человека остановили ещё 14 апреля. Тогда Литвин прокатился в обратном направлении по дороге с односторонним движением в районе Пресненской набережной. Также под угрозой лишения прав находится другой популярный блогер — Гусейн Гасанов. Инспекторы остановили его Lamborghini Urus и заподозрили, что водитель был пьян. Однако Гасанов отказался от медосвидетельствования. Кроме того, на год и семь месяцев прав лишили известного рэпера Элджея.
Комментариев: 0