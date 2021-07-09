Эксперт рассказал, как Крыму привлечь туристов после наводнения

Мощное наводнение, обрушившееся на города и посёлки Крыма, а также антиковидные ограничения не в лучшую сторону повлияли на туристическую сферу полуострова. О том, чем кроме моря можно привлечь путешественников даже в условиях ЧС, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"Из-за ЧС, когда нельзя купаться на пляже и есть опасения по ухудшению погодных условий, давайте будем создавать бассейны, инфраструктуру наших гостевых домов и отелей, чтобы крылья сезона, с одной стороны, расширить, а с другой — дать туристам возможность, пока море закрыто и есть какие-то сложности, воспользоваться этим", — цитирует его РИА "ФАН".

По словам Волкова, в Крым обычно едут за морем и теплом, но на полуострове есть много и других видов развлечений: музеи, дворцы и винные туры.

Отмечается, что многие города полуострова уже восстанавливаются, на юге открыто большинство пляжей, набережные приведены в порядок, а во многих санаториях вакцинировано уже под 60% персонала.

Напомним, в последние недели на Крым обрушилось рекордное количество дождей. Первый мощный циклон произошёл в середине июля, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла в больницу. На следующий день дождь добрался до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти перекрыли центр для ликвидации последствий и эвакуировали жителей с затопленных участков. Было принято решение ввести режим ЧС. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет. Тогда предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.