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Отец за сына: Семью полицейских подозревают в подготовке убийства московских риелторов

Полковник МВД вместе со своим сыном-полицейским погорели на покупке элитного жилья в центре Москвы. Внеся задаток, полицейские поняли, что их хотят "кинуть", и начали вынашивать планы кровавой мести.

9 июля, 15:38
<p> Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Вчера утром в квартиру главы ОМВД подмосковного Егорьевска 48-летнего полковника Олега Ермакова постучались его коллеги из службы собственной безопасности. Полковник был задержан, а в его квартире, кабинете и загородном доме без санкции суда прошли безотлагательные обыски, в ходе которых были найдены $5 млн и несколько миллионов рублей. Оперативные действия проводились сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве при сопровождении УФСБ России по Москве и МО (управление "М").

Фото © егорьевск.50.мвд.рф

Фото © егорьевск.50.мвд.рф

Также сегодня в Москве был задержан 24-летний сын Ермакова — сотрудник московского УЭБиПК Александр Ермаков. Первое управление по РОВД ГСУ СК по Москве уже возбудило против Ермаковых уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (Подготовка убийства двух и более лиц). Сегодня Пресненский райсуд столицы рассмотрит ходатайства следствия об аресте полицейских.

В настоящее время сыщики проводят допросы, обыски и пытаются выяснить происхождение миллионов долларов, найденных в доме у полковника.

За что задержали полицейских

По версии следствия, Ермаковы создали организованную группу с целью слежки за бизнесменами (к которым они испытывали неприязненные чувства) для выбора наиболее удобного времени и места убийства и определения его способа. Однако сами полицейские вину в подготовке убийства отрицают, считая себя виновными только в самоуправстве.

Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав

Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав

Суть дела вкратце такова: Ермаковы хотели приобрести элитное жильё в центре Москве — задаток на сумму 20 млн. рублей они передали риелторам. По информации Лайфа, это некие А.Г.Крайнов и А.В.Смирнов. По какой-то причине риелторы, получив деньги, не спешили выходить на сделку. Полицейские начали угрожать, в том числе и убийством. Записи попали в распоряжение ФСБ и послужили основанием для задержания Ермаковых.

В настоящий момент Олег Ермаков продолжает возглавлять Егорьевский ОМВД. Однако начальник областного главка МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков поручил провести служебную проверку по факту возможной причастности полковника к противоправному деянию, что может привести к его увольнению.

Отличник службы?

Ермаков возглавляет Егорьевский отдел полиции с 2012 года. Полковник награждён медалями МВД "За отличие в службе" III, II и I степеней. В 2016 году его наградили пистолетом "Макарова". У начальства Ермаков был на хорошем счету и ничем особенным не выделялся, за исключением того, что ездил на работу на дорогих автомобилях Toyota land cruiser и Range Rover.

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Однако по сообщением местных СМИ, незадолго до задержания Олег Ермаков уже был фигурантом служебной проверки — его якобы подозревали в мошенничестве со страховкой на его авто и фальсификации обстоятельств ДТП. Не исключено, что и до попытки угрожать риелторам Ермаков уже был в разработке у силовиков и возбужденное уголовное дело в отношении него будет не единственным.

Авторы
Станислав Сенькин
Станислав Сенькин
Дарья Гольдман
Дарья Гольдман

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