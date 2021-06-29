Золотая магистраль: как зарабатывают гаишники на трассе М4 "Дон"

Схема 112 км/ч

На 994-м километре трассы "Дон" находится Аютинский пост ДПС. На улице жара, но гаишник стоит на дороге и всматривается в поток. Вдруг он вскидывает жезл и направляет в светлую иномарку. Водитель трезв, ничего не нарушал, поэтому удивлён.

— А в чём дело?

— Добрый день, приготовьте документы, пройдём на пост — там и разберёмся.

На посту, где помимо инспектора сидит какой-то мужчина в штатском, водитель с удивлением узнаёт, что он нарушитель: ему показывают фото его автомобиля с камеры и скорость — 112 км/ч. Инспектор спрашивает, мол, почему нарушаем? Водитель судорожно пытается понять, что происходит:

— А где это было? Ведь трасса федеральная и разрешённая скорость здесь — 90–110 км/ч.

Мужчина в штатском устало поясняет: на одном из участков стоял временный знак с ограничением скорости в 50 км/ч. Начинает намекать, что нарушение тянет на лишение прав — на четыре месяца, а то и на полгода. Мол, либо решаем вопрос сейчас, либо отправляем материалы в суд.

Многие водители намёк понимают по-своему и тянутся за кошельком. Другие чувствуют себя невиновными и говорят, что готовы судиться. На форумах есть бедолаги, чьи материалы рассматривал местный суд, который чаще всего принимал сторону гаишников. Опытные автомобилисты говорят, что нужно просить отправить материалы в суд по месту регистрации. Это гаишникам очень не нравится. Обычно они отпускают водителя восвояси.

— Тоже попал! Хлопцы заработали 10 000 на мне. Роли у всех расписаны. Какой-то гражданский якобы составляет протоколы. Ни удостоверения, ни формы. Интересно, скоро ли они закончат как на Кущевском посту? Куда смотрит УСБ? — пишет на форуме Владимир.

— На посту есть специальная комната для вымогания. Церемония взятия денег отработана. Выключается свет, на столе раскрывается папка. Кладёшь туда деньги — получаешь права, — делится опытом Галина.

Обычно так описывают свои встречи с инспекторами Аютинского поста водители из разных регионов.

Если посмотреть отзывы об Аютинском посте, то чаще всего упоминается схема, когда на трассе установлены временные знаки с ограничением до 50 и 70 км/ч, однако после них больше нет отменяющих знаков. На таких участках и стоят камеры-ловушки. В большинстве случаев гаишники показывают нарушителям скорость в 112 км/ч. Видимо, это некий опознавательный знак для своих.

Аютинский пост ДПС открылся в 2009 году на 994-м километре федеральной трассы "Дон". Он оборудован устройствами весового контроля и современной системой видеонаблюдения за потоком автомобилей. © Yandex.Maps

Ситуация на трассе хорошо известна общественникам.

— Жалобы про Аютинский пост поступают всё чаще, раньше такого не было. Например, недавно мне рассказали, что его сотрудники якобы требовали с водителя сдать анализ мочи прямо на месте — а это незаконно, можно только в медучреждении. Года три назад мне удалось привлечь внимание к Кущевскому посту, где было всё гораздо хуже. Сейчас нареканий к нему нет вообще. А сделали руководители полиции всего три вещи. Во-первых, полностью, а не точечно, поменяли всех сотрудников поста. Во-вторых, выделили средства на новые видеокамеры, чтобы вокруг поста не оставалось слепых зон. В-третьих, на Кущевском теперь дежурят не только гибэдэдэшники, но и сотрудники другого ведомства — Росгвардии. Уверен, эти меры универсальны и должны применяться ко всем проблемным постам, — заявил координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов.

Золотая трасса

Трасса М4 "Дон", соединяющая Москву и черноморское побережье, для гаишников считается золотой жилой. На некоторых её участках в разгар курортного сезона трафик доходит до 80 тыс. автомобилей в сутки. За весь прошлый год по ней проехало свыше 111 млн машин, значительная часть которых двигалась в отпуск "на юга". В 2021 году будет ещё более плотный трафик.

Эта трасса имеет дурную славу у автомобилистов. Если раньше самым скандальным на магистрали считался Кущёвский пост ДПС в Краснодарском крае, то после антикоррупционных зачисток сомнительный титул перешёл к Аютинскому посту в Ростовской области.

На картах "Яндекса" более 400 отзывов об Аютинском посту. Общая оценка — единица из пяти возможных баллов. Это о многом говорит.

Аютинский пост. Фото © Yandex.Maps

Справедливости ради есть и положительные отзывы. Однако складывается впечатление, что их пишут откровенные боты.

Ценный груз

На других форумах жалуются, что на Аютинском посту якобы обкладывают данью и водителей грузовиков. Автомобилисты утверждают, что гаишники просят по две тысячу рублей с каждого дальнобойщика, который едет с превышением допустимой массы груза. В "Ютубе" имеются многочисленные видео с такими случаями.

Раньше на трассе "Дон" работала целая система вымогательства. Весной Азовский горсуд Ростовской области приговорил к двум годам колонии экс-сотрудника спецбатальона ростовского ДПС Василия Поваляхина за участие в схеме поборов с большегрузных автомобилей с перевесом. Суд установил, что инспекторы заранее собирали у перевозчиков деньги, обещая больше не останавливать их машины на постах. В результате бюджет недосчитался оплаты за перегруз в 25 млн рублей, а ущерб от разбитых дорог оценивался в десять миллионов.

Следователи выяснили, что в схеме были задействованы все посты ДПС Ростовской области. Выглядело это так: в WhatsApp-группах для дальнобойщиков размещалась реклама "зелёного коридора" по трассе "Дон". Заинтересовавшиеся приходили на личную встречу с посредником и передавали ему по 27 тыс. рублей за каждый грузовик в месяц. Затем "клиенты" высылали в мессенджер номера и местоположение своих машин. Эти данные получал Поваляхин, дальше его задачей было сделать так, чтобы эти машины не останавливали и не штрафовали.

Организатором схемы следователи считают заместителя командира роты Донского батальона ДПС майора Дмитрия Крыгина. Уголовное дело против него возбудили в ноябре 2020 года, но следствие до сих пор продолжается. Сам он вину отрицает. Адвокаты утверждают, что его подставили коллеги.

Служба идёт

Пару лет назад правозащитники устраивали засады у Аютинского поста, чтобы снять происходящее там на камеру. В кадр попала ситуация, напоминающая передачу взятки. Поняв, что их записывают на видео, гаишники засуетились. Некий старлей выскочил из здания ДПС с двумя спортивными сумками наперевес и поспешил восвояси. Внешне он был похож на сотрудника автоинспекции Виктора Брицына. Если это он, то по службе к нему нареканий нет и даже наоборот: пресс-служба ростовского ГИБДД сообщала, что офицер помог пассажирам рейсового автобуса, застрявшим в мороз ночью на трассе "Дон". В соцсетях мужчина скромен и незаметен.

Под подозрение правозащитников попал ещё один инспектор. На видео он в течение двух часов тормозил исключительно большегрузные фуры, но не взвешивал их, а пропускал дальше, просто о чём-то пошептавшись с водителями. Внешне он похож на Анатолия Калашникова. Если это он, то, как выяснил Лайф, его дочь училась в престижной Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, где стоимость обучения составляет 600 тыс. в год.

Одним из руководителей Донского батальона ДПС является Сергей Брыкалин. Судя по соцсетям, гаишник живёт в хорошем доме, утопающем в зелени. На страничках жены Брыкалина видны роскошные интерьеры особняка.







Вот уже три года УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области возглавляет 49-летний Олег Богун — уроженец Ленинградской станицы Краснодарского края. По некоторым данным, его кандидатуру долго не могли согласовать в Москве.

Олег Богун с часами Ulysse Nardin и сумкой Bottega Veneta. Фото © t.me/Сергей Резник

В последнее время в региональных пабликах стал появляться негатив на Олега Богуна. Например, на одно из совещаний он якобы пришёл в наручных часах, очень похожих на модель швейцарского премиального бренда Ulysse Nardin, чья цена может достигать полутора миллионов рублей. При нём также была сумка, напоминающая продукцию итальянской марки Bottega Veneta, стоимость которой составляет 250–300 тысяч рублей. Кто-то из сотрудников сфотографировал эти вещи, а затем они появились в телеграм-канале ростовского журналиста Сергея Резника.

В 2003 году Олег Богун недолго был учредителем грузовой транспортной компании "Форвард". Его бизнес-партнёром стал кубанский байкер Александр Терещенко.

Региональную Госавтоинспекцию регулярно сотрясают скандалы. Например, в 2016 году замглавы УГИБДД по Ростовской области Александр Оцимик заказал нападение на своего непосредственного шефа — Сергея Моргачева . Последнего избили до полусмерти кувалдой и молотком прямо на лестничной клетке возле его квартиры — он чудом выжил. Оцимика посадили на десять лет в колонию. Он всё равно не признаёт вины и утверждает, что его подставили.