В Челябинской области от лесного пожара загорелся второй посёлок

Вслед за посёлком Джабык лесной пожар в Челябинской области перешёл на населённый пункт Запасное в Карталинском районе. Кроме того, сохраняется угроза посёлкам Новокаолиновый и Париж.

"В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15–20 м на населённый пункт Запасное. Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения в безопасные районы", — цитирует ТАСС сообщение МЧС.

Напомним, мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Ранее пожар пришёл в село Джабык, там повреждено более 20 домов, в Запасном — 15.

"Я был во всех населённых пунктах, у нас пожар зашёл в два населённых пункта — Джабык и Запасное. Джабык — 23 дома и Запасное — 15 домов пострадали", — такие данные привёл губернатор региона Алексей Текслер. — Из Джабыка и Запасного эвакуировали людей, обеспечиваем питанием, водой".