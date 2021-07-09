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В Челябинской области от лесного пожара загорелся второй посёлок

Стихия бушует на юге Челябинской области со вчерашнего вечера. Огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы.

9 июля, 16:34
<p>Последствия пожара в Джабыке. Фото © телеграм-канал "Челябинск № 1"</p>

Последствия пожара в Джабыке. Фото © телеграм-канал "Челябинск № 1"

Вслед за посёлком Джабык лесной пожар в Челябинской области перешёл на населённый пункт Запасное в Карталинском районе. Кроме того, сохраняется угроза посёлкам Новокаолиновый и Париж.

"В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15–20 м на населённый пункт Запасное. Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения в безопасные районы", цитирует ТАСС сообщение МЧС.

Напомним, мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Ранее пожар пришёл в село Джабык, там повреждено более 20 домов, в Запасном — 15.

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"Настоящий апокалипсис": Житель челябинского села рассказал, как вместе с котом спасался от страшного пожара

"Я был во всех населённых пунктах, у нас пожар зашёл в два населённых пункта — Джабык и Запасное. Джабык — 23 дома и Запасное — 15 домов пострадали", — такие данные привёл губернатор региона Алексей Текслер. — Из Джабыка и Запасного эвакуировали людей, обеспечиваем питанием, водой".

По факту лесных пожаров в Челябинской области уже возбуждено три уголовных дела по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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