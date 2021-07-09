НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден созвонился с Путиным

Главы США и РФ обсудили вопросы кибербезопасности и обстановку в Сирии.

9 июля, 16:54
<p>Фото © Kremlin Press Office / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Kremlin Press Office / Anadolu Agency via Getty Images

Президент США Джо Байден 9 июля провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Белый дом. В релизе американской администрации отмечается, что политики "высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России" в Женеве, в частности в контексте ситуации в Сирии.

В Белом доме указали, что Байден затронул тему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России. Кибернападения, как отмечается, затронули Соединённые Штаты и другие страны мира.

"Президент Байден подчеркнул <...>, что он твёрдо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей. Президент Байден подтвердил, что Соединённые Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова", — резюмировали в Вашингтоне.

Путин объяснил, зачем встречался с Байденом

Путин объяснил, зачем встречался с Байденом

Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

США пригрозили мерами против российских хакеров

США пригрозили мерами против российских хакеров

Ранее власти США оказались не готовы назвать виновных в кибератаке на Республиканскую партию. Как уже писал Лайф, агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Однако в самой партии заявили, что работа их серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мэр Новокузнецка рассказал, кто угрожал жительнице Кузбасса после жалобы Путину

сегодня в 12:57

Американские власти в июле начнут эвакуацию помогавших США афганцев

вчера в 21:34

Отчаянный разворот : Что пишут западные СМИ о встрече талибов в Москве и поражении США в Афганистане

сегодня в 15:56

Главу ОМВД по Егорьевску арестовали за покушение на убийство

сегодня в 16:42

В Челябинской области от лесного пожара загорелся второй посёлок

сегодня в 16:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1