Байден созвонился с Путиным

Президент США Джо Байден 9 июля провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Белый дом. В релизе американской администрации отмечается, что политики "высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России" в Женеве, в частности в контексте ситуации в Сирии.

В Белом доме указали, что Байден затронул тему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России. Кибернападения, как отмечается, затронули Соединённые Штаты и другие страны мира.