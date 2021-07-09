Байден созвонился с Путиным
Главы США и РФ обсудили вопросы кибербезопасности и обстановку в Сирии.
Фото © Kremlin Press Office / Anadolu Agency via Getty Images
Президент США Джо Байден 9 июля провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Белый дом. В релизе американской администрации отмечается, что политики "высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России" в Женеве, в частности в контексте ситуации в Сирии.
В Белом доме указали, что Байден затронул тему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России. Кибернападения, как отмечается, затронули Соединённые Штаты и другие страны мира.
"Президент Байден подчеркнул <...>, что он твёрдо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей. Президент Байден подтвердил, что Соединённые Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова", — резюмировали в Вашингтоне.
Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
Ранее власти США оказались не готовы назвать виновных в кибератаке на Республиканскую партию. Как уже писал Лайф, агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Однако в самой партии заявили, что работа их серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".
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