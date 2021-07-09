Маммолог развенчал миф об увеличении груди после прививки от ковида

Увеличение груди, с которым неожиданно столкнулись норвежки после вакцинации от коронавируса, не может быть связано с антиковидными препаратами. Об этом заявил онколог-маммолог Аркадий Аксененко. Специалист отметил, что непосредственно от каких-либо прививок молочные железы в принципе не могут вырасти.

"Эта информация пришла из "Тиктока". Ни о каких-то научных данных, ни о каких-то исследованиях ничего не обозначено", — пояснил медик в интервью Ura.ru.

Аксененко подчеркнул, что никогда не встречал научных статей по поводу подобных "побочных эффектов" от вакцин. Также врач ни разу не наблюдал таких странностей и у своих пациентов. По его мнению, юная норвежка-тиктокерша просто хотела поймать хайп на этой теме и выдумала новость об увеличении груди из-за прививки.