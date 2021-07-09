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Маммолог развенчал миф об увеличении груди после прививки от ковида

Ранее жительницы Норвегии заявили о необычном побочном эффекте после вакцинации препаратом Pfizer. Так, у многих девушек увеличились молочные железы.

9 июля, 17:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Увеличение груди, с которым неожиданно столкнулись норвежки после вакцинации от коронавируса, не может быть связано с антиковидными препаратами. Об этом заявил онколог-маммолог Аркадий Аксененко. Специалист отметил, что непосредственно от каких-либо прививок молочные железы в принципе не могут вырасти.

"Эта информация пришла из "Тиктока". Ни о каких-то научных данных, ни о каких-то исследованиях ничего не обозначено", — пояснил медик в интервью Ura.ru.

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Аксененко подчеркнул, что никогда не встречал научных статей по поводу подобных "побочных эффектов" от вакцин. Также врач ни разу не наблюдал таких странностей и у своих пациентов. По его мнению, юная норвежка-тиктокерша просто хотела поймать хайп на этой теме и выдумала новость об увеличении груди из-за прививки.

Ранее некоторые жительницы Норвегии заявили о необычном побочном эффекте после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer — у них увеличилась грудь. Первой заметила изменения 17-летняя тиктокерша Эмма. В свою очередь представители компании-производителя вакцины отметили, что не знают о таких побочных эффектах, но не исключают вероятность подобных случаев.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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