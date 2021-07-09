Жителей Московской области предупредили о "пьяных" пчёлах
"Захмелевшие" насекомые ведут себя почти так же, как люди подшофе — их шатает из стороны в сторону.
Фото © Shutterstock
Жители Московской области могут встретить на лугах "пьяных" пчёл, об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства в своём телеграм-канале.
"В жаркую погоду можно часто увидеть "пьяных" пчёл, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить", — пишет ведомство.
В состоянии "опьянения" пчёлы ведут себя почти так же, как люди, находящиеся навеселе. "Захмелевшее" насекомое болтает в разные стороны во время полёта. Также пчела может заблудиться, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета.
Ранее Лайф рассказывал, как охотник Тай Лео заехал на заправку в Мичигане и стал свидетелем нашествия подёнок на станцию. Жители штата регулярно отмечают "нападения" роёв этих насекомых и уже относятся к ним как к чему-то обыденному. Однако Лео не смог не заснять весь происходящий ужас на видео.
Комментариев: 0