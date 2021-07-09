Жителей Московской области предупредили о "пьяных" пчёлах

Жители Московской области могут встретить на лугах "пьяных" пчёл, об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства в своём телеграм-канале.

​​"В жаркую погоду можно часто увидеть "пьяных" пчёл, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить", — пишет ведомство.

В состоянии "опьянения" пчёлы ведут себя почти так же, как люди, находящиеся навеселе. "Захмелевшее" насекомое болтает в разные стороны во время полёта. Также пчела может заблудиться, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета.