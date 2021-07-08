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Охотник заехал на заправку, а оказался в эпицентре апокалипсиса, сняв нашествие насекомых на видео

Американский охотник Тай Лео планировал хорошо отметить День независимости США, но вместо этого стал героем фильма ужасов. Заехав на заправку, мужчина стал свидетелем ужасающего момента, когда станцию захватил рой насекомых.

8 июля, 14:52

Кадры из видео © TikTok / _ty.leo

Тысячи, а может и сотни тысяч подёнок захватили бензозаправочную станцию, по сообщениям журналистов, находящуюся в Мичигане. Жители штата регулярно отмечают "нападения" роёв этих насекомых и уже относятся к ним как к чему-то обыденному. Но, когда натыкаешься на такой кошмар, не снять его на видео — упущение.

Кадры из видео © TikTok / _ty.leo

На кадрах видно, что сначала мужчина, не заходя в торговый зал заправки, снимает, как всё здание облепили крылатые насекомые. Изнутри нападение выглядит ещё страшнее. Кажется, откроешь дверь и впустишь древнее зло внутрь. Но самый впечатляющий кадр — последний. На нём папа с маленьким мальчиком стоит в "луже" трупов подёнок, а их живые собратья продолжают летать вокруг семьи. Отец отмахивается и протягивает ребёнку руку, пока тот игриво машет руками. Что странно, никаких криков и мольбы о помощи за кадром не слышно.

Кадры из видео © TikTok / _ty.leo

Кадры из видео © TikTok / _ty.leo

Видео, которое американец опубликовал в своём тикток-аккаунте _ty.leo, мигом стало вирусным. За три дня ролик посмотрели больше 6,2 миллиона раз и ещё полмиллиона человек оценили запись. Правда, в комментариях восхищений не найдёшь — все ужасаются и пророчат смерть всему сущему, пишет Daily Star.

Что там по Библии дальше?

wennichmalnichtdabin

Тут огнемёта не хватит

aidyn_sempai

Страшно, очень страшно

ismanova1

Никто не подозревал, что в клубнике столько насекомых, пока не увидели лайфхак, с чем её нужно мыть

Никто не подозревал, что в клубнике столько насекомых, пока не увидели лайфхак, с чем её нужно мыть

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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