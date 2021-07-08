Охотник заехал на заправку, а оказался в эпицентре апокалипсиса, сняв нашествие насекомых на видео

Тысячи, а может и сотни тысяч подёнок захватили бензозаправочную станцию, по сообщениям журналистов, находящуюся в Мичигане. Жители штата регулярно отмечают "нападения" роёв этих насекомых и уже относятся к ним как к чему-то обыденному. Но, когда натыкаешься на такой кошмар, не снять его на видео — упущение.

Кадры из видео © TikTok / _ty.leo

На кадрах видно, что сначала мужчина, не заходя в торговый зал заправки, снимает, как всё здание облепили крылатые насекомые. Изнутри нападение выглядит ещё страшнее. Кажется, откроешь дверь и впустишь древнее зло внутрь. Но самый впечатляющий кадр — последний. На нём папа с маленьким мальчиком стоит в "луже" трупов подёнок, а их живые собратья продолжают летать вокруг семьи. Отец отмахивается и протягивает ребёнку руку, пока тот игриво машет руками. Что странно, никаких криков и мольбы о помощи за кадром не слышно.

Кадры из видео © TikTok / _ty.leo

Видео, которое американец опубликовал в своём тикток-аккаунте _ty.leo, мигом стало вирусным. За три дня ролик посмотрели больше 6,2 миллиона раз и ещё полмиллиона человек оценили запись. Правда, в комментариях восхищений не найдёшь — все ужасаются и пророчат смерть всему сущему, пишет Daily Star.

Что там по Библии дальше? wennichmalnichtdabin

Тут огнемёта не хватит aidyn_sempai