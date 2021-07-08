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В Instagram Бритни Спирс появилось голое фото, но одна деталь заставила фанатов бояться за её жизнь

Жизнь 39-летней певицы всё больше напоминает кошмар. Звезда борется за право самостоятельно распоряжаться своей жизнью и попросила в суде прекратить принудительное опекунство отца над ней. А фанаты тем временем запустили флешмоб #freebritney, настаивая на том, чтобы их любимица наконец обрела свободу.

8 июля, 13:53

Фото © Instagram / britneyspears

В инстаграме Бритни Спирс, который, по мнению, поклонников, захватили и ведут её родственники, появился очередной тревожный кадр. На нём светловолосая обнажённая девушка стояла в ванной спиной к камере. И юзеры сразу заподозрили неладное.

Фото © Instagram / britneyspears

Фото © Instagram / britneyspears

Пользователи не поверили, что Бритни решила их порадовать откровенным кадром, который в основном нетипичен для её последних постов. Они пришли к выводу, что на фото вовсе не звезда, так как не нашли на шее артистки её любимую татуировку на иврите, которая означает "исцеление". К тому же пользователи обеспокоились тем, спрашивали ли у Бритни согласия, чтобы выложить такой кадр.

Фото © Instagram / britneyspears

Фото © Instagram / britneyspears

Освободите Бритни


illansuarez

Это не она!

Kellijeanlababoss

Фото © Instagram / britneyspears

Фото © Instagram / britneyspears

Я хочу знать, дала ли она своё согласие на это фото

h0neymilkz

Где её татуировка?

cooper.landons.mama.bear

Мы знаем, что это не ты

k_barron1

Певица рассказывала, что во время принудительного лечения ей пришлось пять лет принимать литий, после которого она чувствовала себя словно пьяной. Звезда провела под опекунством 13 лет, за ней круглосуточно следили опекуны и охрана, не оставляя в одиночестве даже тогда, когда Бритни была обнажённой. Также артистке запрещали рожать детей, заставив установить внутриматочную спираль. "Я соврала всему миру, когда говорила, что я счастлива и всё в порядке. Я несчастна и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд так долго, потому что думала, что люди мне не поверят", — призналась исполнительница. Также Бритни Спирс решила официально завершить карьеру.

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Как сейчас живёт и выглядит актёр "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев, переживший кому

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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