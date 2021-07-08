В Instagram Бритни Спирс появилось голое фото, но одна деталь заставила фанатов бояться за её жизнь

Пользователи не поверили, что Бритни решила их порадовать откровенным кадром, который в основном нетипичен для её последних постов. Они пришли к выводу, что на фото вовсе не звезда, так как не нашли на шее артистки её любимую татуировку на иврите, которая означает "исцеление". К тому же пользователи обеспокоились тем, спрашивали ли у Бритни согласия, чтобы выложить такой кадр.

Певица рассказывала, что во время принудительного лечения ей пришлось пять лет принимать литий, после которого она чувствовала себя словно пьяной. Звезда провела под опекунством 13 лет, за ней круглосуточно следили опекуны и охрана, не оставляя в одиночестве даже тогда, когда Бритни была обнажённой. Также артистке запрещали рожать детей, заставив установить внутриматочную спираль. "Я соврала всему миру, когда говорила, что я счастлива и всё в порядке. Я несчастна и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд так долго, потому что думала, что люди мне не поверят", — призналась исполнительница. Также Бритни Спирс решила официально завершить карьеру.