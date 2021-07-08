В Instagram Бритни Спирс появилось голое фото, но одна деталь заставила фанатов бояться за её жизнь
Жизнь 39-летней певицы всё больше напоминает кошмар. Звезда борется за право самостоятельно распоряжаться своей жизнью и попросила в суде прекратить принудительное опекунство отца над ней. А фанаты тем временем запустили флешмоб #freebritney, настаивая на том, чтобы их любимица наконец обрела свободу.
В инстаграме Бритни Спирс, который, по мнению, поклонников, захватили и ведут её родственники, появился очередной тревожный кадр. На нём светловолосая обнажённая девушка стояла в ванной спиной к камере. И юзеры сразу заподозрили неладное.
Пользователи не поверили, что Бритни решила их порадовать откровенным кадром, который в основном нетипичен для её последних постов. Они пришли к выводу, что на фото вовсе не звезда, так как не нашли на шее артистки её любимую татуировку на иврите, которая означает "исцеление". К тому же пользователи обеспокоились тем, спрашивали ли у Бритни согласия, чтобы выложить такой кадр.
Освободите Бритни
Это не она!
Я хочу знать, дала ли она своё согласие на это фото
Где её татуировка?
Мы знаем, что это не ты
Певица рассказывала, что во время принудительного лечения ей пришлось пять лет принимать литий, после которого она чувствовала себя словно пьяной. Звезда провела под опекунством 13 лет, за ней круглосуточно следили опекуны и охрана, не оставляя в одиночестве даже тогда, когда Бритни была обнажённой. Также артистке запрещали рожать детей, заставив установить внутриматочную спираль. "Я соврала всему миру, когда говорила, что я счастлива и всё в порядке. Я несчастна и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд так долго, потому что думала, что люди мне не поверят", — призналась исполнительница. Также Бритни Спирс решила официально завершить карьеру.
WOW-stars
"У неё было стадо афроамериканцев": Блогер Саша Шпак раскрыл, как Мася устроила ему жёсткий экзамен в постели
сегодня в 13:04
Стало известно о тайном романе Татьяны Булановой с бывшим теннисистом, который младше её на 20 лет
сегодня в 12:16
Дочь Толкалиной и Кончаловского, которая смогла похудеть на 30 кг, снялась в белье в поддержку мамы
сегодня в 11:07
Комментариев: 0