"У неё было стадо афроамериканцев": Блогер Саша Шпак раскрыл, как Мася устроила ему жёсткий экзамен в постели

42-летний бодибилдер из Санкт-Петербурга и его экс-возлюбленная Мася Шпак после разрыва решили раскрыть всю подноготную своих отношений. Блогеры дают интервью, рассказывая о всё более и более шокирующих подробностях личной жизни.