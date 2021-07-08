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"У неё было стадо афроамериканцев": Блогер Саша Шпак раскрыл, как Мася устроила ему жёсткий экзамен в постели

42-летний бодибилдер из Санкт-Петербурга и его экс-возлюбленная Мася Шпак после разрыва решили раскрыть всю подноготную своих отношений. Блогеры дают интервью, рассказывая о всё более и более шокирующих подробностях личной жизни.

8 июля, 13:04

Скриншот © YouTube / Super. Фото © Instagram / sashashpakofficial

Саша Шпак вслед за Масей стал гостем шоу "Алёна, блин!", где признался, что до последнего пытался вернуть возлюбленную, но та оставалась непреклонна. При этом не только разрыв, но и начало отношений у пары было непростым. Так, девушка заявила, что станет встречаться со Шпаком, только если тот сдаст её "секс-экзамен".

Скриншот © YouTube / Super

Скриншот © YouTube / Super

Когда я предложил ей ко мне переехать, она сказала: "Слушай, ты просто идеал <...>". Но знай: если ты не можешь трахаться нормально, если ты не пройдёшь мой тест-драйв, если ты не будешь как стадо афроамериканцев, которых у меня было до тебя много, ты можешь идти *** со всей своей хорошей и порядочной темой

Саша Шпак

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Фото © Instagram / sashashpakofficial

И если блогеру была важна любовь и романтические отношения, то Мася сразу честно призналась, что её заботит только одно. Саша с волнением стал ждать своей участи.

Она говорит: "Ну, что сделать. Секс для меня — основа жизни, Не сможешь нормально, не будет ничего". Я говорю: "А как же любовь?" А она: "Любовь-любовь... Трахаться надо уметь нормально"

Саша Шпак

Фото © Instagram / masyashpakofficial, sashashpakofficial

Фото © Instagram / masyashpakofficial, sashashpakofficial

По словам бодибилдера, во время проверки за ночь они пять раз предавались утехам, но девушка всё равно осталась недовольна. "По нижней границе не прошёл", — заявила она изумлённому избраннику. Однако спустя пару дней они повторили опыт, и Мася сменила гнев на милость, отметив, что это лучшее, что с ней случалось.

Напомним, что блогеры заявили о расставании, проведя вместе почти семь лет. Мася назвала Сашу тираном и абьюзером, а он в свою очередь отметил, что девушка вела нездоровый образ жизни и злоупотребляла алкоголем.

"Не закрывай в туалете дверь": Жена блогера Саши Шпака раскрыла омерзительные детали, которые уничтожили их брак

"Не закрывай в туалете дверь": Жена блогера Саши Шпака раскрыла омерзительные детали, которые уничтожили их брак

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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