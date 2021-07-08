Стало известно о тайном романе Татьяны Булановой с бывшим теннисистом, который младше её на 20 лет

В апреле Татьяна Буланова отметила свой 52-й день рождения и по этому поводу поделилась подробностями личной жизни. Звезда 90-х рассказала, что её сердце занято предпринимателем, который младше её "на пару лет". Оказалось, разница между влюблёнными намного серьёзнее.