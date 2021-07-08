НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стало известно о тайном романе Татьяны Булановой с бывшим теннисистом, который младше её на 20 лет

В апреле Татьяна Буланова отметила свой 52-й день рождения и по этому поводу поделилась подробностями личной жизни. Звезда 90-х рассказала, что её сердце занято предпринимателем, который младше её "на пару лет". Оказалось, разница между влюблёнными намного серьёзнее.

8 июля, 12:16

Фото © Instagram/buslya

После развода с футболистом Владиславом Радимовым в 2016 году журналисты то и дело приписывали певице романы то с одним, то с другим молодым человеком. Но, видимо, все это были лишь временные увлечения. Недавно изданию Super стало известно имя спутника Булановой, с которым она вместе уже больше года. Им оказался 33-летний теннисист из Санкт-Петербурга Валерий Руднев.

Кадры из видео © Super

Нужно отметить, со спортом Валерий уже завязал и сейчас посвятил себя предпринимательской деятельности. Биография молодого человека перекликается с описанием "настоящего мужчины", о котором артистка рассказывала в начале апреля, через месяц после своего 52-го дня рождения. Правда, тогда предприниматель был лишь "немного моложе" Татьяны. Сейчас стало ясно, что разница гораздо больше. Тогда же Буланова опровергла свой роман с Артемом Анчуковым, с которым она записала две песни.

Артем, кстати, тоже его знает. Но большего пока сказать не могу. Пусть сохранится интрига <...> А тут я сразу поняла — это мой человек. Так что на сегодняшний день он для меня — мужчина с большой буквы

Татьяна Буланова

Фото © Super

Фото © Super

Кадры, которые опубликовал Super, были сделаны друзьями пары. Как материалы попали к журналистам, не уточняется.

Солистка Little Big подтвердила роман с Ильичом, который якобы начался после его развода с женой

Солистка Little Big подтвердила роман с Ильичом, который якобы начался после его развода с женой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

52-летняя Буланова пришла на шоу, показав, что в ней не осталось ничего от хрупкой любимицы миллионов

28 июня, 09:45

Умерла звезда фильма "Школа рока" Сьюззанн Дугласс

вчера в 22:27

18-летняя теннисистка проснулась знаменитой, затмив всех звёзд Уимблдона, и её фото объясняют почему

сегодня в 11:40

Нарушивший границу России эсминец Defender покинул Чёрное море

сегодня в 12:19

Кузнецова предложила снизить пенсионный возраст ухаживающим за внуками бабушкам

сегодня в 12:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1