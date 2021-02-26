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В заброшенном доме престарелых, где издевались над стариками, сняли тревожный призрачный силуэт

Авторы видео считают, что столкнулись со сверхъестественными силами.

26 февраля 2021, 10:32

Видео © YouTube / Caters Clips

Городские исследователи Мэтт Надин и Энди Томпсон отправились в печально известный дом престарелых Mossley Manor в Ливерпуле, Англия. Мужчины бродили по покрывшемуся плесенью обветшалому зданию, когда вдруг на камеру попало нечто странное.

Исследователи взглянули на едва освещённую лестничную площадку — как вдруг затаившаяся на ней тёмная фигура метнулась вправо. Сначала Надин и Томпсон решили, что это мог быть бездомный. Однако, когда поднялись наверх, никого не нашли. А сбежать оттуда было невозможно. Поэтому встревоженные мужчины решили, что столкнулись со сверхъестественными силами. Мэтт отметил, что находка "особенно интересна, поскольку они не охотились за призраками, а Энди даже не верит в них".

Скриншот © YouTube / Caters Clips

Скриншот © YouTube / Caters Clips

Стоит отметить, что данное учреждение имело дурную славу и его называли домом престарелых из ада, пишет New York Post. Оно закрылось в 2015 году после того, как стало известно, что руководство нанимает на работу людей с судимостями, а старики содержатся в жутких условиях. Бабушки и дедушки, многие из которых были инвалидами, не получали должного ухода, лежали в собственных экскрементах, их месяцами не водили в душ.

Мама посмотрела кадры с видеоняни и пришла в ужас, поняв, с кем в спальне говорят её тройняшки

Мама посмотрела кадры с видеоняни и пришла в ужас, поняв, с кем в спальне говорят её тройняшки

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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