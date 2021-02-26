Уборщица с пышными формами забыла про швабру, когда ей предложили модельный контракт с Gucci
Карьера в фешен-индустрии — дело нелёгкое. Некоторым моделям приходится годами обивать пороги агентств, а потом ещё пройти не через один показ малоизвестных брендов, пока их пригласит хоть какой-то мало-мальски известный бренд. Другим везёт больше.
24-летняя Клара Луиза никогда не мечтала стать моделью. Долгое время после школы она зарабатывала на жизнь в роли фрилансера и уборщицы. Но 2019 год перевернул жизнь британки. Когда девушка гуляла по центру родного Лондона, к ней подошёл скаут местного модельного агентства Роб Уилсон и предложил пройти кастинг.
Роб заметил меня, когда я шла в спортзал, и поинтересовался, был ли у меня опыт работы в моделинге. Я сказала нет, но мы всё равно поговорили, и он предложил поучаствовать в кастинге
Кастинг был на съёмку в немецком журнале Picton. По удачному стечению обстоятельств кандидатуру Клары утвердили — и через несколько месяцев портфолио девушки было полным. А в 2020 году, едва успев начаться, карьера британки вышла на новый уровень. С девушкой подписали контракт на съёмку в рекламном видеоролике бренда Gucci.
Это был просто потрясающий опыт, который полностью изменил мою жизнь. Я и подумать не могла, что моя внешность подходит для работы в фешен-индустрии. Теперь я осознаю, что прокладываю дорогу в этой сфере. А ещё смогу сказать своим внукам, что я модель Gucci
Клара отметила, что работа со всемирно известным брендом хоть и перевернула её мировоззрение, но жизнь течёт своим чередом, пишет Metro. Звездой девушка становиться пока что не собирается и вместо этого предпочитает карьеру учительницы.
Я всё так же обычная девушка из восточного Лондона. Даже моя мама ни за что бы не позволила мне тратить время на несбыточные мечты стать моделью. Я просто хочу, чтобы каждый, кто думает, что его лицо не подходит для индустрии, знал, что мне это нисколько не мешает
WOW-news
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