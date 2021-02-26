Уборщица с пышными формами забыла про швабру, когда ей предложили модельный контракт с Gucci

Я всё так же обычная девушка из восточного Лондона. Даже моя мама ни за что бы не позволила мне тратить время на несбыточные мечты стать моделью. Я просто хочу, чтобы каждый, кто думает, что его лицо не подходит для индустрии, знал, что мне это нисколько не мешает

Клара Луиза