Стилист устроил свадьбу для бездомных, которые 24 года вместе, и на праздничных фото их не узнать
По мнению Ричарда, настоящая любовь одинаково важна и для богатых, и для бедных.
История 50-летней Розалин Феррер и 55-летнего Роммела Баско из провинции Пампанга, Филиппины, за короткое время облетела весь мир и растрогала пользователей Сети до слёз. Бездомная пара мечтала о свадьбе со своей самой первой встречи 24 года назад. Но о такой роскоши не могло быть и речи — влюблённые жили на окраине в шалаше и воспитывали шестерых детей, пишет Metro.
Каждый день они собирали пластик, чтобы сдать и получить хоть какие-то деньги, которые уходили на еду для семьи. Именно так они и столкнулись с Ричардом Страндсом, чей салон красоты находился неподалёку. Узнав о ситуации пары, мужчина загорелся идеей им помочь. Он обратился к знакомым в свадебном бизнесе и устроил для Розалин и Роммела праздничную фотосессию.
Влюблённых отмыли и привели в порядок, выдали красивые наряды и обувь. Розалин сделали макияж и уложили её волосы стильной волной. Парочку провели по району, где они позировали фотографу для свадебных снимков. Также Ричард с друзьями решили оплатить бездомным церемонию в храме, как только уладится вопрос с документами. После этого Розалин и Роммел станут настоящими супругами.
Когда я была маленькой, я всегда мечтала о красивой свадьбе. Но затем я выросла, и эти мечты остались в прошлом. У нас всегда не хватало денег, и мы думали лишь о том, как заработать и чем кормить детей. А теперь я с трудом верю в то, как нам повезло. Я невероятно благодарна!
WOW-news
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