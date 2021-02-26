Стилист устроил свадьбу для бездомных, которые 24 года вместе, и на праздничных фото их не узнать

Когда я была маленькой, я всегда мечтала о красивой свадьбе. Но затем я выросла, и эти мечты остались в прошлом. У нас всегда не хватало денег, и мы думали лишь о том, как заработать и чем кормить детей. А теперь я с трудом верю в то, как нам повезло. Я невероятно благодарна!

Розалин Феррер