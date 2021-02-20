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Бездомная бабушка отказалась идти в приют даже в холод, ведь кто тогда согреет её шестерых дворняжек

Верные четвероногие друзья не бросили Чоле в самую трудную минуту, поэтому она их предавать тоже не собирается.

20 февраля 2021, 06:00

Фото © Facebook / Omar Camarillo

Недавно многих пользователей Сети довела до слёз история 65-летней старушки Люс Марии Олмедо Белтран, которую жители Тихуаны, Мексика, знают под именем Чоле. Старушка уже восемь лет живёт на улице, нося весь свой скарб в мусорном пакете, в нём же она и спит. Полицейские каждый день уговаривают бабушку отправиться в приют для бездомных, но она всегда твёрдо отказывается, ведь там не принимают с животными, пишет Unilad.

Фото © Facebook / Omar Camarillo

Фото © Facebook / Omar Camarillo

Все восемь лет Чоле ухаживала за бродячими собаками, которые стали для неё новой семьёй. Они вместе ночевали в пакете для тепла, бабушка ухаживала за ними как могла. Шесть пёсиков не оставили её в самое трудное время, поэтому Чоле не хотела бросать их на произвол судьбы. Недавно полицейским всё же удалось уговорить старушку переждать в приюте морозную ночь, именно этот момент и попал в объектив местного фотографа Омара Камарийо.

Фото © Facebook / Omar Camarillo

Фото © Facebook / Omar Camarillo

История Чоле вместе с выразительными фото растрогала пользователей Сети, особенно когда выяснилось, что после маленькой победы полицейских босая Чоле вернулась обратно в пакет — к своим пёсикам. Омар попросил местных жителей помочь бабушке, и на его призыв откликнулась Алехандра Кордова Кастро. Девушка сама большая любительница животных и хозяйка нескольких собак, поэтому не смогла пустить ситуацию на самотёк. Она заехала к бабушке и передала ей носки, одеяла, еду и принадлежности для собак, а также горячую еду и воду.

Фото © Facebook / Omar Camarillo

Фото © Facebook / Omar Camarillo

Эта женщина отдаёт своим собакам всё, что у неё есть. Представьте, каково это — быть босиком и без одеял на этом морозе. Пожалуйста, будьте добрее и не проходите мимо — купите бабушке буррито или тако, ведь они стоят копейки

Алехандра Кордова Кастро

Фото © Facebook / Alejandra Cordova Castro

Фото © Facebook / Alejandra Cordova Castro

Сейчас Чоле нашли приют, в который пускают с собаками. По её словам, он в плохом состоянии, но зато стоит всего 50 песо (около 180 рублей) в сутки. Бабушка надеется, что её история вдохновит правительство помочь ей. Чоле мечтает о своём приюте, где бы она могла ухаживать за собаками и спасать других бродячих животных.

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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