Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Девушка бросила колледж и уже к 25 годам заработала свой первый миллион, выкладывая горячие фото

Девушка из Майами, штат Флорида, в нужный момент поняла, что Instagram — это не только социальная сеть, но и отличное место для заработка.

26 февраля 2021, 09:40

Фото © Instagram / alexacollins

Родители Алексы Коллинз были в ярости, когда узнали, что их 21-летняя дочь бросила колледж за год до окончания. Девушка одновременно подрабатывала моделью, выкладывая получившиеся фотографии в "Инстаграм". И в какой-то момент это начало приносить доход, тогда Алекса отказалась от пустой траты времени за партой, сообщает The Sun.

На тот момент я уже работала со многими крупными брендами, поэтому у меня было достаточно возможностей для самореализации. Вам нужно всего 50 тыс. подписчиков, чтобы начать зарабатывать в "Инстаграме"

Алекса Коллинз

Фото © Instagram / alexacollins

Фото © Instagram / alexacollins

По словам Алексы, родители были не в восторге от её решения, но она смогла их переубедить. Сейчас девушка работает с такими известными брендами, как PrettyLittleThing, Fashion Nova, Urban Decay и Tart Cosmetics. Количество её подписчиков увеличилось до 1,2 млн благодаря тому, что она ежедневно показывает свою жизнь и выкладывает красивые фото.

У меня есть своя небольшая фанатская база, с которой я просыпаюсь в 7:30 и показываю, как проходит мой день. Я также получаю огромное количество сообщений от парней, которые приглашают меня на свидания. Среди них есть даже знаменитости — футболисты, актёры, музыканты

Алекса Коллинз

Фото © Instagram / alexacollins

Фото © Instagram / alexacollins

Но Алекса игнорирует сообщения от мужчин, так как девушка уже встречается с 31-летним Томом Шилдсом, который работает в сфере недвижимости. К 25 годам модель заработала свой первый миллион и купила особняк с четырьмя спальнями и бассейном на заднем дворе.

Модель в прозрачном белье устроила соседям бесплатное шоу, позируя у распахнутого окна

Модель в прозрачном белье устроила соседям бесплатное шоу, позируя у распахнутого окна

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Уборщица с пышными формами забыла про швабру, когда ей предложили модельный контракт с Gucci

сегодня в 08:50

Счётная палата оценила проект по поддержке российских вузов "5–100"

18 февраля, 03:14

Стилист устроил свадьбу для бездомных, которые 24 года вместе, и на праздничных фото их не узнать

сегодня в 08:00

Алиев считает возможным подписание мирного договора с Арменией

сегодня в 09:54

Момент спасения женщины из-под завалов в Нижнем Новгороде попал на видео

сегодня в 09:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1