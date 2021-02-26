Девушка бросила колледж и уже к 25 годам заработала свой первый миллион, выкладывая горячие фото

Родители Алексы Коллинз были в ярости, когда узнали, что их 21-летняя дочь бросила колледж за год до окончания. Девушка одновременно подрабатывала моделью, выкладывая получившиеся фотографии в "Инстаграм". И в какой-то момент это начало приносить доход, тогда Алекса отказалась от пустой траты времени за партой, сообщает The Sun.

На тот момент я уже работала со многими крупными брендами, поэтому у меня было достаточно возможностей для самореализации. Вам нужно всего 50 тыс. подписчиков, чтобы начать зарабатывать в "Инстаграме" Алекса Коллинз

Фото © Instagram / alexacollins

По словам Алексы, родители были не в восторге от её решения, но она смогла их переубедить. Сейчас девушка работает с такими известными брендами, как PrettyLittleThing, Fashion Nova, Urban Decay и Tart Cosmetics. Количество её подписчиков увеличилось до 1,2 млн благодаря тому, что она ежедневно показывает свою жизнь и выкладывает красивые фото.

У меня есть своя небольшая фанатская база, с которой я просыпаюсь в 7:30 и показываю, как проходит мой день. Я также получаю огромное количество сообщений от парней, которые приглашают меня на свидания. Среди них есть даже знаменитости — футболисты, актёры, музыканты Алекса Коллинз

Фото © Instagram / alexacollins

Но Алекса игнорирует сообщения от мужчин, так как девушка уже встречается с 31-летним Томом Шилдсом, который работает в сфере недвижимости. К 25 годам модель заработала свой первый миллион и купила особняк с четырьмя спальнями и бассейном на заднем дворе.

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