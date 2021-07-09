Мальта первой в Европе закроет въезд для не привитых от ковида

Не сделавшие прививку от коронавирусной инфекции граждане с 14 июля не смогут попасть в Мальту. Таким образом, она станет первым европейским государством, решившим ввести столь жёсткие меры для борьбы с распространением CoViD-19. Об этом пишет газета Times of Malta.

"Мы станем первой страной в Европе, которая пойдёт на этот шаг", — пояснил вице-премьер, министр здравоохранения Мальты Крис Ферне.

Как отмечает издание, для въезда в Мальту подойдут местные сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и ковид-паспорта Великобритании. Несовершеннолетних пустят на острова только при наличии отрицательного ПЦР-теста на ковид, сопровождать их должны привитые взрослые.

Жителям островного государства без сертификата о вакцинации, решившим по какой-либо причине посетить одну из стран, находящихся в красном списке местного Минздрава, придётся получить специальное разрешение властей. А по возвращении их ожидает карантин.

Кроме того, с 14 июля на Мальте закроют все языковые школы. По словам министра, в девяти из них были обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

В период с 3 по 9 июля на Мальте было выявлено 218 новых случаев заражения ковидом, в то время как за предыдущие семь дней (с 26 июня по 2 июля) их было зарегистрировано всего 30. За всё время пандемии на Мальте было обнаружено более 30,8 тысячи случаев инфицирования, от ковида умерло 420 человек. Полностью привито от инфекции 346 тысяч человек, или 79% взрослого населения страны.