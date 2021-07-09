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Байден увидел необходимость в контактах с Москвой

После саммита в Женеве Вашингтон настроен на взаимодействие с РФ, отметила пресс-секретарь Белого дома. По её словам, глава США "верит в личную дипломатию", только когда она возможна.

9 июля, 17:50
<p>Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10157858219261104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден уверен, что после женевского саммита Вашингтону необходимо поддерживать диалог с Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Американский лидер, по её словам, прекрасно понимает, что после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным "необходимость в продолжении диалога и взаимодействия" только возрастёт. Псаки подчеркнула, что Байден "верит в личную дипломатию", только когда она возможна.

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Как уточнила пресс-секретарь Белого дома, телефонный разговор президентов, состоявшийся 9 июля, длился около часа.

Как уже сообщал Лайф, Байден сегодня провёл телефонный разговор с Путиным. В релизе американской администрации отмечается, что политики "высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России" в Женеве, в частности в контексте ситуации в Сирии.

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Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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