Байден увидел необходимость в контактах с Москвой
После саммита в Женеве Вашингтон настроен на взаимодействие с РФ, отметила пресс-секретарь Белого дома. По её словам, глава США "верит в личную дипломатию", только когда она возможна.
Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден уверен, что после женевского саммита Вашингтону необходимо поддерживать диалог с Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Американский лидер, по её словам, прекрасно понимает, что после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным "необходимость в продолжении диалога и взаимодействия" только возрастёт. Псаки подчеркнула, что Байден "верит в личную дипломатию", только когда она возможна.
Как уточнила пресс-секретарь Белого дома, телефонный разговор президентов, состоявшийся 9 июля, длился около часа.
Как уже сообщал Лайф, Байден сегодня провёл телефонный разговор с Путиным. В релизе американской администрации отмечается, что политики "высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России" в Женеве, в частности в контексте ситуации в Сирии.
Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
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