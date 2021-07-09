Байден увидел необходимость в контактах с Москвой

Президент США Джо Байден уверен, что после женевского саммита Вашингтону необходимо поддерживать диалог с Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Американский лидер, по её словам, прекрасно понимает, что после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным "необходимость в продолжении диалога и взаимодействия" только возрастёт. Псаки подчеркнула, что Байден "верит в личную дипломатию", только когда она возможна.

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома, телефонный разговор президентов, состоявшийся 9 июля, длился около часа.