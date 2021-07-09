Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Байдена

В беседе с американским лидером Путин обратил внимание на недавние сообщения о кибератаках, якобы совершавшихся с территории РФ. Президент отметил, что Москва готова к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, при этом за последний месяц по линии компетентных ведомств США запросов по этим темам не поступало. Как пояснил глава РФ, учитывая масштабы и серьёзность вызовов в данной сфере, взаимодействие с Вашингтоном должно носить постоянный, профессиональный, кроме того, неполитизированный характер. Оно может осуществляться с использованием спецканалов обмена данными между уполномоченными госструктурами, в рамках двусторонних юридических механизмов. При этом необходимо помнить о соблюдении положений международного права.