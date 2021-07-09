Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Байдена
Главы двух государств продолжили начатый в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Ранее в Белом доме сообщили, что беседа политиков длилась около часа.
"Лидерами подчёркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов", — указано в пресс-релизе Кремля.
В беседе с американским лидером Путин обратил внимание на недавние сообщения о кибератаках, якобы совершавшихся с территории РФ. Президент отметил, что Москва готова к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, при этом за последний месяц по линии компетентных ведомств США запросов по этим темам не поступало. Как пояснил глава РФ, учитывая масштабы и серьёзность вызовов в данной сфере, взаимодействие с Вашингтоном должно носить постоянный, профессиональный, кроме того, неполитизированный характер. Оно может осуществляться с использованием спецканалов обмена данными между уполномоченными госструктурами, в рамках двусторонних юридических механизмов. При этом необходимо помнить о соблюдении положений международного права.
Кроме того, Путин и Байден обсудили ситуацию в Сирии, акцент был сделан на гуманитарных аспектах. Президенты позитивно оценили координацию усилий РФ и Штатов по этой проблематике, в том числе в Совбезе ООН.
В беседе с американским лидером Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома во Флориде, где погибло 78 человек. Остаётся неизвестной судьба 62 человек.
Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
Ранее власти США оказались не готовы назвать виновных в кибератаке на Республиканскую партию. Как уже писал Лайф, агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Однако в самой партии заявили, что работа их серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".
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