НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мясников объяснил появление ложных результатов тестов на ковид

Доктор подчёркивает, что ПЦР-тестирование достаточно точное, однако если ткнуть "ваткой куда-то возле уха", то результат не будет правдивым.

9 июля, 21:56
<p>Александр Мясников. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drmyasnikov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drmyasnikov.ru</a></p>

Александр Мясников. Фото © Instagram / drmyasnikov.ru

Наличие ложноотрицательных ПЦР-тестов на коронавирус говорит о некачественном проведении забора материала. Об этом сообщил главный врач и телеведущий Александр Мясников.

"Отрицательный ни о чём не говорит. Ложноотрицательный бывает, когда тест показывает наличие вируса в этой ватке, в присланном материале, а не в человеке. Если ты ватку ткнул куда-то возле уха, помазал, поводил рядышком, ты просто не получил достаточно материала", — заявил Мясников в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Мясников посмеялся над советами забыть о сексе при вакцинации

Мясников посмеялся над советами забыть о сексе при вакцинации

Он подчеркнул, что ПЦР-тест показывает достаточно точные результаты. Однако, по его мнению, в зарубежных странах к его забору относятся более тщательнее, чем в России. Там медики берут тест строго под правильным углом и на необходимой глубине.

Упомянул Мясников и ложноположительные результаты. Он подчёркивает, что это чистой воды казуистика и является крайне редким явлением. Врач отметил, что ПЦР-тест крайне чувствителен и может принимать мельчайшие вирусные частички.

Ранее доктор Мясников назвал условие всеобщей вакцинации от ковида. Однако, по словам врача, в случае дефицита препаратов в первую очередь нужно прививать людей из групп риска.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Доктор Мясников назвал условие всеобщей вакцинации от ковида

сегодня в 11:26

"Вторая только закрепляет результат": Омбудсмен Титов предложил выдавать QR-коды уже после первой дозы вакцины

сегодня в 22:01

"Болеют уже и в третий раз, и в четвёртый": Врачи объяснили причины повторного заражения коронавирусом

сегодня в 21:40

Немецкий журнал предложил способ уладить разногласия ФРГ и США по "Северному потоку – 2"

сегодня в 23:23

Диетолог раскрыла рецепт полезного перекуса

сегодня в 23:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1