Мясников объяснил появление ложных результатов тестов на ковид

Наличие ложноотрицательных ПЦР-тестов на коронавирус говорит о некачественном проведении забора материала. Об этом сообщил главный врач и телеведущий Александр Мясников.

"Отрицательный ни о чём не говорит. Ложноотрицательный бывает, когда тест показывает наличие вируса в этой ватке, в присланном материале, а не в человеке. Если ты ватку ткнул куда-то возле уха, помазал, поводил рядышком, ты просто не получил достаточно материала", — заявил Мясников в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что ПЦР-тест показывает достаточно точные результаты. Однако, по его мнению, в зарубежных странах к его забору относятся более тщательнее, чем в России. Там медики берут тест строго под правильным углом и на необходимой глубине.

Упомянул Мясников и ложноположительные результаты. Он подчёркивает, что это чистой воды казуистика и является крайне редким явлением. Врач отметил, что ПЦР-тест крайне чувствителен и может принимать мельчайшие вирусные частички.