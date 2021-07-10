Мясников объяснил появление ложных результатов тестов на ковид
Доктор подчёркивает, что ПЦР-тестирование достаточно точное, однако если ткнуть "ваткой куда-то возле уха", то результат не будет правдивым.
Александр Мясников. Фото © Instagram / drmyasnikov.ru
Наличие ложноотрицательных ПЦР-тестов на коронавирус говорит о некачественном проведении забора материала. Об этом сообщил главный врач и телеведущий Александр Мясников.
"Отрицательный ни о чём не говорит. Ложноотрицательный бывает, когда тест показывает наличие вируса в этой ватке, в присланном материале, а не в человеке. Если ты ватку ткнул куда-то возле уха, помазал, поводил рядышком, ты просто не получил достаточно материала", — заявил Мясников в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
Он подчеркнул, что ПЦР-тест показывает достаточно точные результаты. Однако, по его мнению, в зарубежных странах к его забору относятся более тщательнее, чем в России. Там медики берут тест строго под правильным углом и на необходимой глубине.
Упомянул Мясников и ложноположительные результаты. Он подчёркивает, что это чистой воды казуистика и является крайне редким явлением. Врач отметил, что ПЦР-тест крайне чувствителен и может принимать мельчайшие вирусные частички.
Ранее доктор Мясников назвал условие всеобщей вакцинации от ковида. Однако, по словам врача, в случае дефицита препаратов в первую очередь нужно прививать людей из групп риска.
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