Власти Гаити попросили США ввести в страну войска

Правительство Гаити обратилось к США с просьбой направить войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства президента республики Жовенеля Моисея. Об этом заявил министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера.

Как сообщает агентство Reuters, пресс-секретарь Госдепартамента Джалина Портер заявила журналистам ранее в пятницу, что не может подтвердить, что такой запрос был сделан. Поэтому пока говорить об отправке военнослужащих рано.