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Власти Гаити попросили США ввести в страну войска

В Вашингтоне о таком запросе пока не слышали, поэтому говорить об отправке военнослужащих пока рано.

9 июля, 21:49
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/portalR7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Portal R7.com</a></p>

Фото © Twitter / Portal R7.com

Правительство Гаити обратилось к США с просьбой направить войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства президента республики Жовенеля Моисея. Об этом заявил министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера.

Как сообщает агентство Reuters, пресс-секретарь Госдепартамента Джалина Портер заявила журналистам ранее в пятницу, что не может подтвердить, что такой запрос был сделан. Поэтому пока говорить об отправке военнослужащих рано.

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Ранее Лайф сообщал, что власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза. Группа состояла из 26 человек. Напомним, президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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