Власти Гаити попросили США ввести в страну войска
В Вашингтоне о таком запросе пока не слышали, поэтому говорить об отправке военнослужащих пока рано.
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Правительство Гаити обратилось к США с просьбой направить войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства президента республики Жовенеля Моисея. Об этом заявил министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера.
Как сообщает агентство Reuters, пресс-секретарь Госдепартамента Джалина Портер заявила журналистам ранее в пятницу, что не может подтвердить, что такой запрос был сделан. Поэтому пока говорить об отправке военнослужащих рано.
Ранее Лайф сообщал, что власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза. Группа состояла из 26 человек. Напомним, президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.
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