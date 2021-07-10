Актриса Лиза Арзамасова, известная по роли в сериале "Папины дочки", находится уже на большом сроке беременности, однако это не мешает ей вести активный образ жизни. Артистка показала свою тренировку в своем аккаунте в "Инстаграме", пишет издание "Дни.ру".

Актриса выложила видео из спортивного зала, где она занимается наедине с тренером по гимнастике. По словам артистки, это помогает ей избавиться от волнения и стресса, который вызван проектом её супруга Ильи Авербуха — сейчас Арзамасова вместе с мужем находятся в Сочи, где у фигуриста во Дворце зимнего спорта совсем скоро состоится премьера собственного ледового шоу "Анна Каренина".