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"Снимаю волнение": Беременная звезда сериала "Папины дочки" показала видео с тренировки

Актриса переживает за своего супруга Илью Авербуха и его ледовое шоу, премьера которого должна состояться совсем скоро.

9 июля, 21:37

Лиза Арзамасова. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Беременная звезда сериала "Папины дочки" показала видео с тренировки. Видео © Instagram / liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова, известная по роли в сериале "Папины дочки", находится уже на большом сроке беременности, однако это не мешает ей вести активный образ жизни. Артистка показала свою тренировку в своем аккаунте в "Инстаграме", пишет издание "Дни.ру".

Актриса выложила видео из спортивного зала, где она занимается наедине с тренером по гимнастике. По словам артистки, это помогает ей избавиться от волнения и стресса, который вызван проектом её супруга Ильи Авербуха — сейчас Арзамасова вместе с мужем находятся в Сочи, где у фигуриста во Дворце зимнего спорта совсем скоро состоится премьера собственного ледового шоу "Анна Каренина".

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Ранее сообщалось, что "папина дочка" прервала съемки фильма "Проклятый чиновник" из-за проблем со здоровьем. Арзамасова была заражена коронавирусом, но к счастью переболела в легкой форме.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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