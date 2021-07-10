"Снимаю волнение": Беременная звезда сериала "Папины дочки" показала видео с тренировки
Актриса переживает за своего супруга Илью Авербуха и его ледовое шоу, премьера которого должна состояться совсем скоро.
Лиза Арзамасова. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Беременная звезда сериала "Папины дочки" показала видео с тренировки. Видео © Instagram / liza_arzamasova
Актриса Лиза Арзамасова, известная по роли в сериале "Папины дочки", находится уже на большом сроке беременности, однако это не мешает ей вести активный образ жизни. Артистка показала свою тренировку в своем аккаунте в "Инстаграме", пишет издание "Дни.ру".
Актриса выложила видео из спортивного зала, где она занимается наедине с тренером по гимнастике. По словам артистки, это помогает ей избавиться от волнения и стресса, который вызван проектом её супруга Ильи Авербуха — сейчас Арзамасова вместе с мужем находятся в Сочи, где у фигуриста во Дворце зимнего спорта совсем скоро состоится премьера собственного ледового шоу "Анна Каренина".
Ранее сообщалось, что "папина дочка" прервала съемки фильма "Проклятый чиновник" из-за проблем со здоровьем. Арзамасова была заражена коронавирусом, но к счастью переболела в легкой форме.
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