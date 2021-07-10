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Психолог раскрыл популярные приёмы телефонных мошенников

При этом, как отметил эксперт, жертвами злоумышленников могут стать не только обычные люди, но и компании.

9 июля, 21:11

Фото © Shutterstock

Существует три типичных сценария, по которым действуют телефонные мошенники. Психолог Евгений Идзиковский рассказал о методах таких злоумышленников в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Технологии создавались с помощью психологов. Мошенники — исполнители, которые работают по скриптам", — отметил специалист.

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Так, по словам эксперта, первый сценарий подразумевает под собой имитацию действий, которые люди часто совершают. Например, общение с банковским специалистом. Людям задают однотипные вопросы, к которым они привыкли, а потом просят назвать кодовое слово. Второй вариант — создание волны эмоций. Здесь мошенники могут спросить о переводе на другую карту большой суммы денег.

"Мошенники называют сумму, близкую ко всей, которая есть у вас на счёте, и вы начинаете волноваться", — пояснил эксперт.

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По словам Идзиковского, причина эффективности третьего метода заключается в том, что человек следует за авторитетом. Так, часто мошенник звонит в филиал компании и представляется высокопоставленным начальником. Он даёт распоряжение перевести наличные средства из кассы на указанный счёт, и человек может легко подчиниться этим указаниям.

Ранее сообщалось, что кибермошенники украли около трёх миллиардов рублей с банковских карт россиян. По словам экспертов ЦБ, на сегодняшний день наиболее популярна схема обмана притворяться правоохранителями или сотрудниками органов государственной власти.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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