Путин поздравил выпускников вузов с окончанием учёбы. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников вузов РФ с успешным завершением учёбы и отметил, что теперь в их жизни начинается новый этап, где необходимо самостоятельно ставить перед собой задачи.

"Студенческая пора, яркая, незабываемая, остаётся позади. Начинается совершенно новый этап, где многое, практически всё, будет зависеть от вас самих, где вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений. И, уверен, сумеете добиться очень многого", — сказал российский лидер в своём обращении.

Он отметил, что в текущем году, который посвящён науке и технологиям, студенческий выпускной проходит под девизом "С наукой в сердце". Путин подчеркнул, что в современном мире очень важно постоянно искать и получать новые навыки, осваивать ранее неизвестные умения и всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, а также уметь их внедрять и применять. Он выразил уверенность, что нынешние выпускники вузов к этому абсолютно готовы.

"Ценность знаний, саморазвития для вас, вашего поколения безусловны. Поэтому будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям, инициативам, в том числе общественным, добровольческим", — отметил Путин.

Российский лидер пожелал каждому выпускнику обрести свой собственный и неповторимый путь, подлинное призвание. Он отметил, что это не всегда выходит сразу, но главное — не сдаваться и не опускать руки после неудачи, тогда каждый сможет найти дело, в котором по максимуму раскроет свои знания, способности, лучшие человеческие качества.

Путин также поздравил профессорско-преподавательский состав вузов за огромный и значимый труд в интересах будущего России. Он выразил надежду, что выпускники на всю жизнь сохранят искреннюю признательность своим педагогам и уважение к ним, а также будут беречь и ценить студенческую дружбу.

"Дерзайте! Всегда учитесь и не переставайте мечтать. В России перед вами сейчас открыты все дороги, все возможности. Верю в ваши будущие победы. Удачи вам!" — заключил Путин.