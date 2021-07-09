Появилось видео с предполагаемого места обыска у главы ОМВД по Егорьевску
Ранее в квартире, кабинете и загородном доме Ермакова прошли безотлагательные обыски, в ходе которых было найдено $5 миллионов и несколько миллионов рублей.
Появилось видео с предполагаемого места обыска у главы ОМВД по Егорьевску. Видео © ТРК "Звезда"
Появилось видео с предполагаемого места обыска у начальника ОМВД по Егорьевску Олега Ермакова, арестованного за покушение на убийство. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".
Около предполагаемого дома Ермакова стоят машины скорой помощи и Росгвардии, а ворота во двор открыты настежь. Отмечается, что в определённый момент автора видео попросили прекратить съёмку. Официального подтверждения принадлежности дома правоохранителю пока нет.
Ранее Лайф рассказывал, что главу ОМВД по Егорьевску арестовали за покушение на убийство бизнесмена на два месяца. Обвиняемым по делу проходит также сын Ермакова Александр. Он занимает должность оперуполномоченного. Напомним, в квартире, кабинете и загородном доме Ермакова без санкции суда прошли безотлагательные обыски, в ходе которых было найдено $5 миллионов и несколько миллионов рублей.
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