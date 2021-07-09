Восьмилетняя школьница сдала ЕГЭ и получила аттестат

Восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Об этом "Лента.ру" узнала от отца девочки Евгения.

Алиса 25 июня получила аттестат в школе № 626. Отметим, что в семь лет одарённая школьница окончила девятый класс, а потом сдала предметы за 11-й. Умница получила документ только через год по техническим причинам.

"Нам не успели напечатать аттестат за девятый класс, поэтому мы не вошли в базу получивших среднее образование. Нас не допустили к итоговому сочинению и, соответственно, не выдали аттестат. А так у Алисы были экзамены сданы ещё год назад", — рассказал Евгений.

Школьница сдавала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные — в формате итоговых диагностик.

Родитель девочки поделился, что дочери пришлось пройти всю образовательную программу. По его словам, нет никаких лайфхаков и краткого пути, а самым сложным оказалось сдавать экзамены без подготовки, не зная "правил игры".

В планах Алисы — штурмовать психфак МГУ, но девочка рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой. Она с малых лет привыкла брать вершины образования — например была зарегистрирована как самая юная третьеклассница, затем самая юная выпускница девятого класса и наконец как самая юная девочка, освоившая программу 11 класса.

Алиса проходит домашнее обучение, как и её шесть братьев и сестёр. Ребята не отстают от талантливой родственницы. Одна из девочек — самая юная школьница в России, а семилетний брат Алисы Хеймдалль уже сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.

По словам Евгения, образовательный процесс длится около пяти часов, что меньше, чем в школе. Не нужно куда-то ходить, можно прерываться в любое время, так как нет школьного звонка.

Отец семейства не считает детей вундеркиндами или гениями. Он говорит, что это нормальные результаты при правильном развитии. Он добавил, что лишить ребёнка детства, объясняя ему понятие треугольника, невозможно.

"Например, когда ребёнку 6,5 и вы хотите идти в школу в России, вам, вероятно, предложат пойти попозже, а если шесть, скажут: ну и что, что он читает и пишет, считает хорошо. Или деление — ничего страшного, если ребёнок будет знать, что такое дробь, этим невозможно лишить его детства", — сказал Евгений.