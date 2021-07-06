НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

11-летний вундеркинд получил степень бакалавра физики всего за год, и всё ради фантастической цели

Процесс обучения занял у мальчика всего один год. Студенты постарше обычно проходят всю программу за три года.

6 июля, 13:36

Фото © Twitter / eha_medya

В то время как мир ушёл на самоизоляцию, 11-летний Лоран Симонс решил заняться саморазвитием. В апреле 2020 года юноша так увлёкся классической механикой и квантовой физикой, что решил отложить все остальные увлечения и сконцентрироваться только на обучении. Мотивация у мальчика серьёзная. В планах у него стать... бессмертным.

Мне всё равно, самый ли я молодой [бакалавр]. Для меня главное было получение знаний. <...> Это мой первый шаг к цели по замене органов механическими. Я стремлюсь к бессмертию

Лоран Симонс

Фото © Twitter / eha_medya

Фото © Twitter / eha_medya

Сейчас, когда диплом бакалавра физики уже на руках, Симонс планирует получить степень магистра по этой же специальности. Мало того, скоро он начнёт работу над докторской диссертацией. А так как Лоран родился в семье врачей, после этого он хочет также изучать медицину, пишет PsychNewsDaily.

Фото © Twitter / woowhaber

Фото © Twitter / woowhaber

Бельгийский вундеркинд уже далеко не первый раз попадает на страницы мировых СМИ. В восемь лет мальчик окончил школу и тут же поступил в Технологический университет Эйндховена в Нидерландах. Кстати, диплом он тогда не получил из-за разногласий его родителей с администрацией учебного заведения.

И хоть возраст бакалавра впечатляет, Лоран отнюдь не самый молодой человек из тех, кто получил учёную степень. Так, рекордсмен на данный момент — Майкл Кирни, который в 1994 году получил диплом бакалавра в области антропологии. Тогда ему было всего десять лет.

Вундеркинд закончил школу в 8 лет и подаёт документы в университет

Вундеркинд закончил школу в 8 лет и подаёт документы в университет

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На причастность к исчезновению 8-летней Насти в Тюмени проверяют соседей

сегодня в 14:27

Вундеркинд, которого признали гением в 5 лет, распорядился своим даром неожиданным для всех способом

26 ноября 2020, 06:53

Певица Гвен Стефани вышла замуж во второй раз, и фото со свадьбы буквально излучают любовь

сегодня в 11:48
Life

Привитых от ковида россиян освободили от двукратного тестирования по прибытии в РФ

сегодня в 14:36

Названа страна-рассадник новых мутаций коронавируса

сегодня в 14:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1