Певица Гвен Стефани вышла замуж во второй раз, и фото со свадьбы буквально излучают любовь
С Блейком Шелтоном артистка начала плотно общаться на съёмках шоу The Voice, после чего у пары начался роман.
Известная 51-летняя певица Гвен Стефани, которую многие помнят по её участию в группе No Doubt и хиту Don't Speak, наконец-то вышла замуж во второй раз. Звезда уже шесть лет встречалась с кантри-исполнителем Блейком Шелтоном, с которым познакомилась во время судейства в шоу The Voice. Пара быстро нашла общий язык, а затем перевела отношения в более романтическое русло, пишет Daily Mail.
Год назад влюблённые объявили о помолвке, но со свадьбой пришлось повременить из-за ковидных ограничений во время пандемии. И вот теперь Гвен и Блейк официально стали мужем и женой. Пара провела семейный вечер вместе с тремя детьми певицы от прошлого брака, наслаждаясь бургерами и картошкой фри, а затем отправилась на ранчо 45-летнего кантри-исполнителя.
Там влюблённые обменялись клятвами и устроили небольшое торжество. Для церемонии Гвен нарядилась в дизайнерское платье от Веры Вонг, а для неофициальной части приберегла другое. "Вам нужно отдельное платье для вечеринки, если вы выходите замуж за Блейка Шелтона!" — пошутила Гвен. Для певицы это вторые серьёзные отношения, а для Блейка — третьи. Детей от прошлых браков у мужчины нет.
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