Певица Гвен Стефани вышла замуж во второй раз, и фото со свадьбы буквально излучают любовь

Известная 51-летняя певица Гвен Стефани, которую многие помнят по её участию в группе No Doubt и хиту Don't Speak, наконец-то вышла замуж во второй раз. Звезда уже шесть лет встречалась с кантри-исполнителем Блейком Шелтоном, с которым познакомилась во время судейства в шоу The Voice. Пара быстро нашла общий язык, а затем перевела отношения в более романтическое русло, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / gwenstefani

Год назад влюблённые объявили о помолвке, но со свадьбой пришлось повременить из-за ковидных ограничений во время пандемии. И вот теперь Гвен и Блейк официально стали мужем и женой. Пара провела семейный вечер вместе с тремя детьми певицы от прошлого брака, наслаждаясь бургерами и картошкой фри, а затем отправилась на ранчо 45-летнего кантри-исполнителя.

Фото © Instagram / gwenstefani