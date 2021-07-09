Изводивший соседей конским ржанием нижегородец получил 3,5 года условно
Война, которая продолжалась несколько лет, началась из-за того, что мужчину раздражали звуки слишком громких, по его словам, детских голосов за стеной.
Изводивший соседей конским ржанием нижегородец получил 3,5 года условно. Видео © LIFE
Житель Нижнего Новгорода Юрий Кондратьев, который на протяжении нескольких лет изводил соседей по многоэтажке звуками лошадиного ржания, получил 3,5 года условно. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Война началась из-за того, что мужчину раздражали звуки слишком громких, по его словам, детских голосов за стеной. Изначально Кондратьев пытался достать соседей ночными включениями тяжёлой музыки, а потом перешёл на "травлю" лошадиным ржанием. Борьба продолжалась долгое время, пока на мужчину не завели дело.
Напомним, в СИЗО Юрий Кондратьев угодил в декабре 2019 года. Его обвиняют в истязании двух и более лиц за то, что он на полную громкость включал классические произведения и песни немецкой метал-группы Rammstein. А позже в плейлист добавилось и конское ржание. По словам соседей, на заседаниях суда Кондратьев не только не раскаялся в содеянном, но и стал более озлобленным.
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