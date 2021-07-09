Изводивший соседей конским ржанием нижегородец получил 3,5 года условно

Война началась из-за того, что мужчину раздражали звуки слишком громких, по его словам, детских голосов за стеной. Изначально Кондратьев пытался достать соседей ночными включениями тяжёлой музыки, а потом перешёл на "травлю" лошадиным ржанием. Борьба продолжалась долгое время, пока на мужчину не завели дело.

Напомним, в СИЗО Юрий Кондратьев угодил в декабре 2019 года. Его обвиняют в истязании двух и более лиц за то, что он на полную громкость включал классические произведения и песни немецкой метал-группы Rammstein. А позже в плейлист добавилось и конское ржание. По словам соседей, на заседаниях суда Кондратьев не только не раскаялся в содеянном, но и стал более озлобленным.