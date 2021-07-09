Жительница Урала пропала ещё в 90-е, но дело завели только сейчас
Всё дело в том, что мать исчезнувшей ни разу не обращалась в полицию по поводу пропажи дочери. При этом родным она соврала, что родственницу якобы ищут.
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В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения женщины, которая пропала 26 лет назад. Её родственники не заявляли о пропаже, и теперь вся семья проверяется на причастность к совершению преступления.
Как рассказал Лайфу источник, весь сыр-бор разгорелся во время приватизации старого дома, где проживали родственники. В документах до сих пор числится пропавшая наследница. Как позже выяснилось, мать ни разу не обращалась в полицию по поводу пропажи Ларисы. При этом родным она соврала, что якобы девушку ищут. В далёком 1995 году Лариса, имевшая лёгкую степень умственной отсталости, ушла из дома и не вернулась.
О том, что мать никакого заявления о пропаже дочери так и не подала, все узнали только сейчас. В своё оправдание 79-летняя женщина заявила следующее: думала, что Лариса обосновалась где-то на новом месте. На данный момент, как утверждает источник, опрос пенсионерки осложняется её физическим состоянием — недавно она перенесла инсульт, у неё наблюдаются проблемы с памятью.
Сейчас же младшая сестра Ларисы обратилась в правоохранительные органы с целью признать девушку пропавшей без вести и выписать из дома, где проживала вся семья. Так и вскрылась история с исчезновением челябинки.
Ранее Лайф писал, что в Тюмени после пропажи восьмилетней Насти завели дело на полицейских. Поиски школьницы, которая пропала больше недели назад, не прекращаются ни на минуту. Следователи рассматривают все возможные версии, на причастность проверяют даже соседей.
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