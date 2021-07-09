Жительница Урала пропала ещё в 90-е, но дело завели только сейчас

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения женщины, которая пропала 26 лет назад. Её родственники не заявляли о пропаже, и теперь вся семья проверяется на причастность к совершению преступления.

Как рассказал Лайфу источник, весь сыр-бор разгорелся во время приватизации старого дома, где проживали родственники. В документах до сих пор числится пропавшая наследница. Как позже выяснилось, мать ни разу не обращалась в полицию по поводу пропажи Ларисы. При этом родным она соврала, что якобы девушку ищут. В далёком 1995 году Лариса, имевшая лёгкую степень умственной отсталости, ушла из дома и не вернулась.

О том, что мать никакого заявления о пропаже дочери так и не подала, все узнали только сейчас. В своё оправдание 79-летняя женщина заявила следующее: думала, что Лариса обосновалась где-то на новом месте. На данный момент, как утверждает источник, опрос пенсионерки осложняется её физическим состоянием — недавно она перенесла инсульт, у неё наблюдаются проблемы с памятью.

Сейчас же младшая сестра Ларисы обратилась в правоохранительные органы с целью признать девушку пропавшей без вести и выписать из дома, где проживала вся семья. Так и вскрылась история с исчезновением челябинки.