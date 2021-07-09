НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Футболист Лунёв прибыл на медосмотр для перехода в немецкий клуб "Байер"

Срок соглашения с 29-летним российским спортсменом, у которого истёк контракт с "Зенитом", будет рассчитан на два года.

9 июля, 19:31
<p>Андрей Лунёв. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BwhnDUXlm_Q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">99lunev_officia</a><a href="https://www.instagram.com/99lunev_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l</a></p>

Андрей Лунёв. Фото © Instagram / 99lunev_official

Российский футболист — бывший вратарь сборной России Андрей Лунёв прибыл в немецкий город Леверкузен, где пройдёт медицинское обследование перед переходом в "Байер". Об этом сообщает Bild.

Напомним, что 29-летний Лунёв ранее играл в составе "Зенита", контракт с которым у него истёк этим летом. Вратарь провёл 118 матчей, пропустил 100 голов, при этом в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. В заявку Евро-2020 в составе сборной России Лунёв не попал, но тем не менее на его счету семь матчей в рядах национальной команды.

СМИ: Вратарь Лунёв покинет "Зенит" этим летом

СМИ: Вратарь Лунёв покинет "Зенит" этим летом

Ранее Лайф сообщал, что российским голкипером интересовался также турецкий "Бешикташ". Уже позднее стало известно, что бывший вратарь сборной России Лунёв подпишет контракт с немецким клубом.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1