Футболист Лунёв прибыл на медосмотр для перехода в немецкий клуб "Байер"

Напомним, что 29-летний Лунёв ранее играл в составе "Зенита", контракт с которым у него истёк этим летом. Вратарь провёл 118 матчей, пропустил 100 голов, при этом в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. В заявку Евро-2020 в составе сборной России Лунёв не попал, но тем не менее на его счету семь матчей в рядах национальной команды.