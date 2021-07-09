Футболист Лунёв прибыл на медосмотр для перехода в немецкий клуб "Байер"
Срок соглашения с 29-летним российским спортсменом, у которого истёк контракт с "Зенитом", будет рассчитан на два года.
Андрей Лунёв. Фото © Instagram / 99lunev_official
Российский футболист — бывший вратарь сборной России Андрей Лунёв прибыл в немецкий город Леверкузен, где пройдёт медицинское обследование перед переходом в "Байер". Об этом сообщает Bild.
Напомним, что 29-летний Лунёв ранее играл в составе "Зенита", контракт с которым у него истёк этим летом. Вратарь провёл 118 матчей, пропустил 100 голов, при этом в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. В заявку Евро-2020 в составе сборной России Лунёв не попал, но тем не менее на его счету семь матчей в рядах национальной команды.
Ранее Лайф сообщал, что российским голкипером интересовался также турецкий "Бешикташ". Уже позднее стало известно, что бывший вратарь сборной России Лунёв подпишет контракт с немецким клубом.
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