Полицейский разослал интимные фото школьницы её друзьям за отказ в сексе
Мужчина завёл фейковый аккаунт в соцсети и развёл девочку – она сама отправила пикантные снимки похотливому стражу порядка.
Фото © LIFE
Тульский оперуполномоченный обманом убедил 13-летнюю девочку присылать ему интимные фото. А после отказа заняться сексом с его другом разместил их в Сети, сообщает источник Лайфа.
Знакомство 32-летнего капитана полиции Алексея Шатаева и юной Лолиты состоялось в соцсетях. Для этого мужчина создал фейковую страничку. С неё он и уговорил школьницу прислать ему фотографии в обнажённом виде.
Несовершеннолетняя согласилась, после чего посыпались непристойные предложения. Девочке поставили ультиматум: или она вступит в интимную близость с приятелем капитана полиции, или её друзья увидят откровенные фото. Школьница не согласилась на секс, и страж порядка претворил угрозу в жизнь.
Оперуполномоченного вычислили по номеру, с которого он заходил в Интернет. Сейчас он задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Развратные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
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