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Под Саратовом мать бросила на улице младенца в пакете

Плач ребёнка услышала прохожая. Увидев новорождённого мальчика, она позвонила в экстренные службы.

9 июля, 19:46
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В городе Энгельсе Саратовской области 9 июля прохожая случайно нашла новорождённого мальчика в пакете на улице, сообщило СУ СК РФ по региону.

Утром горожанка проходила мимо дома № 95а по улице Фридриха Энгельса. Размеренный день нарушил плач младенца. Женщина отправилась на звук и вскоре нашла его источник. В брошенном пакете лежал малыш.

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Женщина сразу же позвонила в экстренные службы. Медики доставили живую находку в больницу, мальчику оказывают необходимую помощь.

Следователями организована проверка. Представители правопорядка провели осмотр места происшествия, личность матери ребёнка устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Якутске возле многоквартирного дома нашли тело младенца. Сначала свидетели приняли ребёнка за куклу, но позже поняли, что это пятимесячный малыш. Он пролежал на земле около трёх часов.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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