Под Саратовом мать бросила на улице младенца в пакете
Плач ребёнка услышала прохожая. Увидев новорождённого мальчика, она позвонила в экстренные службы.
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В городе Энгельсе Саратовской области 9 июля прохожая случайно нашла новорождённого мальчика в пакете на улице, сообщило СУ СК РФ по региону.
Утром горожанка проходила мимо дома № 95а по улице Фридриха Энгельса. Размеренный день нарушил плач младенца. Женщина отправилась на звук и вскоре нашла его источник. В брошенном пакете лежал малыш.
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Женщина сразу же позвонила в экстренные службы. Медики доставили живую находку в больницу, мальчику оказывают необходимую помощь.
Следователями организована проверка. Представители правопорядка провели осмотр места происшествия, личность матери ребёнка устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Якутске возле многоквартирного дома нашли тело младенца. Сначала свидетели приняли ребёнка за куклу, но позже поняли, что это пятимесячный малыш. Он пролежал на земле около трёх часов.
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