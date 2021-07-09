Под Саратовом мать бросила на улице младенца в пакете

В городе Энгельсе Саратовской области 9 июля прохожая случайно нашла новорождённого мальчика в пакете на улице, сообщило СУ СК РФ по региону.

Утром горожанка проходила мимо дома № 95а по улице Фридриха Энгельса. Размеренный день нарушил плач младенца. Женщина отправилась на звук и вскоре нашла его источник. В брошенном пакете лежал малыш.

Женщина сразу же позвонила в экстренные службы. Медики доставили живую находку в больницу, мальчику оказывают необходимую помощь.

Следователями организована проверка. Представители правопорядка провели осмотр места происшествия, личность матери ребёнка устанавливается.