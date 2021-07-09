Байден твёрдо верит в сотрудничество с РФ по вопросу кибератак

Президент США Джо Байден уверен, что Россия и Америка могут сотрудничать в вопросе кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

"Я верю, что мы наладим сотрудничество", — ответил Байден на вопрос журналистов о последствиях для РФ, если российское руководство "не активизируется в вопросе" противодействия преступникам.

В свою очередь представитель администрации США высокого ранга заявил, что глава Белого дома привержен взаимодействию с Россией по нейтрализации угроз вирусов-вымогателей в широком плане.

"Президент США Джо Байден привержен продолжению взаимодействия в широком плане по угрозе, исходящей от вирусов-вымогателей. Президент твёрдо верит во взаимодействие на уровне лидеров по этому вопросу", — сказал он.

Американский чиновник отметил, что Вашингтон передавал России множество конкретных запросов о привлечении к ответственности киберпреступников. По его словам, это произошло и во время сегодняшнего телефонного разговора Байдена с президентом России Владимиром Путиным.