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Байден твёрдо верит в сотрудничество с РФ по вопросу кибератак

В Белом доме также отметили, что Вашингтон передавал России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.

9 июля, 20:58
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10157902851126104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Джо Байден</a></p>

Фото © Facebook / Джо Байден

Президент США Джо Байден уверен, что Россия и Америка могут сотрудничать в вопросе кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

"Я верю, что мы наладим сотрудничество", — ответил Байден на вопрос журналистов о последствиях для РФ, если российское руководство "не активизируется в вопросе" противодействия преступникам.

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В свою очередь представитель администрации США высокого ранга заявил, что глава Белого дома привержен взаимодействию с Россией по нейтрализации угроз вирусов-вымогателей в широком плане.

"Президент США Джо Байден привержен продолжению взаимодействия в широком плане по угрозе, исходящей от вирусов-вымогателей. Президент твёрдо верит во взаимодействие на уровне лидеров по этому вопросу", — сказал он.

Американский чиновник отметил, что Вашингтон передавал России множество конкретных запросов о привлечении к ответственности киберпреступников. По его словам, это произошло и во время сегодняшнего телефонного разговора Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее Лайф сообщал, что Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Байдена. Главы двух государств продолжили начатый в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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