Байден твёрдо верит в сотрудничество с РФ по вопросу кибератак
В Белом доме также отметили, что Вашингтон передавал России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.
Фото © Facebook / Джо Байден
Президент США Джо Байден уверен, что Россия и Америка могут сотрудничать в вопросе кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
"Я верю, что мы наладим сотрудничество", — ответил Байден на вопрос журналистов о последствиях для РФ, если российское руководство "не активизируется в вопросе" противодействия преступникам.
В свою очередь представитель администрации США высокого ранга заявил, что глава Белого дома привержен взаимодействию с Россией по нейтрализации угроз вирусов-вымогателей в широком плане.
"Президент США Джо Байден привержен продолжению взаимодействия в широком плане по угрозе, исходящей от вирусов-вымогателей. Президент твёрдо верит во взаимодействие на уровне лидеров по этому вопросу", — сказал он.
Американский чиновник отметил, что Вашингтон передавал России множество конкретных запросов о привлечении к ответственности киберпреступников. По его словам, это произошло и во время сегодняшнего телефонного разговора Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Лайф сообщал, что Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Байдена. Главы двух государств продолжили начатый в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.
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