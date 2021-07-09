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Байден заявил о возможной атаке серверов, используемых киберпреступниками

При этом власти США отказались отвечать на вопрос, поступали ли уже от президента соответствующие распоряжения.

9 июля, 20:15
<p>Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10157843470451104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Джо Байден</a></p>

Джо Байден. Фото © Facebook / Джо Байден

Президент США Джо Байден считает допустимым совершать ответные атаки на хакерские серверы. Так он ответил на вопрос журналистов о преступниках, применяющих программы-вымогатели, сообщает пресс-пул Белого дома.

Встреча представителей СМИ с американским лидером состоялась перед его вылетом в штат Делавэр. В свою очередь, правительство США отказалось отвечать на вопрос, поступали ли уже соответствующие указания от президента.

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"Мы об этом, разумеется, публично говорить не станем — в плане каких-то конкретных действий, которые распорядился или не распорядился предпринять президент. Так что я не буду говорить в деталях об этих операционных вопросах", — заявил представитель администрации США высокого ранга.

Ранее Лайф сообщал, что Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Байдена — главы двух государств продолжили начатый в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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