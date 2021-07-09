Байден заявил о возможной атаке серверов, используемых киберпреступниками
При этом власти США отказались отвечать на вопрос, поступали ли уже от президента соответствующие распоряжения.
Джо Байден. Фото © Facebook / Джо Байден
Президент США Джо Байден считает допустимым совершать ответные атаки на хакерские серверы. Так он ответил на вопрос журналистов о преступниках, применяющих программы-вымогатели, сообщает пресс-пул Белого дома.
Встреча представителей СМИ с американским лидером состоялась перед его вылетом в штат Делавэр. В свою очередь, правительство США отказалось отвечать на вопрос, поступали ли уже соответствующие указания от президента.
"Мы об этом, разумеется, публично говорить не станем — в плане каких-то конкретных действий, которые распорядился или не распорядился предпринять президент. Так что я не буду говорить в деталях об этих операционных вопросах", — заявил представитель администрации США высокого ранга.
Ранее Лайф сообщал, что Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Байдена — главы двух государств продолжили начатый в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.
Комментариев: 0