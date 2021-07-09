Байден заявил о возможной атаке серверов, используемых киберпреступниками

Президент США Джо Байден считает допустимым совершать ответные атаки на хакерские серверы. Так он ответил на вопрос журналистов о преступниках, применяющих программы-вымогатели, сообщает пресс-пул Белого дома.

Встреча представителей СМИ с американским лидером состоялась перед его вылетом в штат Делавэр. В свою очередь, правительство США отказалось отвечать на вопрос, поступали ли уже соответствующие указания от президента.

"Мы об этом, разумеется, публично говорить не станем — в плане каких-то конкретных действий, которые распорядился или не распорядился предпринять президент. Так что я не буду говорить в деталях об этих операционных вопросах", — заявил представитель администрации США высокого ранга.