"Верните этой женщине её жизнь": Мадонна вступилась за Бритни Спирс и пообещала освободить её от опеки отца
Певица также осудила рабство, отметив, что оно было отменено много лет назад. Кроме того, происходящее со Спирс нарушает права человека, подчеркнула поп-дива.
Фото © Instagram / madonna
62-летняя поп-дива Мадонна прокомментировала происходящее с певицей Бритни Спирс, борющейся за отмену опекунства над ней, и вступилась за артистку, пообещав лично освободить её из "тюрьмы" отца Джейми Спирса. На это обратило внимание издание "Дни.ру".
Мадонна пообещала освободить Бритни Спирс от опеки отца. Фото © Instagram / madonna
"Верните этой женщине её жизнь. Рабство было отменено так давно! Смерть жадному патриархату, который веками поступал так с женщинами. Это нарушение прав человека! Бритни, мы идём, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" — написала она в своём аккаунте в "Инстаграме".
Свой призыв поп-дива сопроводила тематическим фото, на котором предстала перед фанатами в белом топе с надписью "Бритни Спирс".
Опека до гроба: Стали известны жуткие подробности, как отец унижал Бритни Спирс, спуская её деньги на алкоголь
Бритни Джин Спирс — американская певица, поп-икона нулевых. Проснувшись знаменитой после выхода в свет песни Baby, One More Time в 1998 году, она подарила миру такие хиты, как Oops, I Did It Again, Gimme More и Toxic. После серии скандалов, завершившихся ментальным расстройством и терапией в психиатрической клинике, опека над Бритни перешла к её отцу. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.
Ранее Бритни попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, которые творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. А ещё позднее и вовсе решила завершить свою карьеру.
Комментариев: 0