"Верните этой женщине её жизнь": Мадонна вступилась за Бритни Спирс и пообещала освободить её от опеки отца

Певица также осудила рабство, отметив, что оно было отменено много лет назад. Кроме того, происходящее со Спирс нарушает права человека, подчеркнула поп-дива.