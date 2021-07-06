Чем дольше длится дело об опекунстве над Бритни Спирс, тем больше всплывает омерзительных подробностей. Подруга семейства Спирс Жаклин Бутчер была свидетелем множества некрасивых сцен, которые произошли между Бритни и её отцом. По словам женщины, кошмар начался после того, как звезду выписали из психиатрической клиники в 2008 году и передали под опеку Джеймсу Спирсу.

Фото © Instagram / britneyspears

Джейми сказал: "Милая", и я подумала, он продолжит: "Мы тебя очень любим, но тебе правда нужна помощь". Однако вместо этого он заявил: "Ты очень жирная. Папочка посадит тебя на диету и наймёт тренера, чтобы вернуть тебя в форму. Ты видишь вот этот телевизор? Через восемь недель ты будешь там, и все будут кричать: "Она вернулась!" Меня затошнило от его слов Жаклин Бутчер

Фото © Instagram / britneyspears и Twitter / Aaron Fernandes

В тот день Джеймс Спирс обсуждал появление дочери в сериале "Как я встретил вашу маму" и планировал будущие концерты, поэтому его не устраивала внешность Бритни. Он кричал ей в лицо, брызгая слюной, обзывал жирной шлюхой и плохой матерью, не стесняясь посторонних людей. Джеймс требовал, чтобы дочь выполняла все его условия, иначе она бы не увидела своих детей, пишет Daily Mail.

Бритни с мамой и сестрой Джейми-Линн, которая сейчас заведует финансами певицы. Фото © Twitter / Jamie Lynn Spears

Мама певицы — Линн Спирс — уговаривала звезду согласиться на все условия и слушаться папу, потому что так будет проще. Тем более в то время срок опеки не обговаривался, подразумевалось, что она продлится несколько месяцев, пока Бритни не станет лучше. Но и теперь, 13 лет спустя, певица не может вернуть себе права через суд, пока отец спускает её деньги на алкоголь.

Весь процесс тогда, в 2008-м, занял минут десять. Никого не допрашивали, никто никому не задавал вопросы. С Бритни даже никто не стал говорить. Нужно было подождать неделю и допросить её, но ей никто не дал и шанса защититься Жаклин Бутчер

Фото © Instagram / britneyspears и Twitter / Fan Account