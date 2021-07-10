Киев выдвинул ультиматум продолжения переговоров по Донбассу
Отметим, что условие называется уже не в первый раз, однако, как отметили в Совфеде РФ, оно является хамским.
Фото © Twitter / МИД ДНР
Киев отказывается вести переговоры по Донбассу в рамках Трёхсторонней контактной группы, пока в них принимает участие представительница Донецкой народной республики Майя Пирогова. Об этом заявил член украинской делегации Денис Казанский.
"Ее (Пирогову — прим. Лайфа) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут её приводить", — заявил Казанский в эфире телеканала "Наш".
Украина далеко не в первый раз саботирует переговорный процесс. Ещё в апреле глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука просил об исключении из политической подгруппы переговорщика от ДНР Майи Пироговой. Однако, в Совфеде такое поведение Кравчука посчитали хамским.
Владимир Путин ранее заявлял, что Украина не желает выполнять Минские соглашения. По словам главы государства, власти Украины не хотят разговаривать с жителями Донбасса, несмотря на соглашения. К тому же украинский экс-президент Пётр Порошенко настаивал на подписании документа руководителями ЛНР и ДНР. Их пришлось уговаривать и убеждать в целесообразности такого шага.
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