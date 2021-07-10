Подозреваемый в убийстве калмыцкого бизнесмена оказался организатором банды

Бывший сотрудник МВД Владимир Л., которого подозревают в групповом разбойном нападении и убийстве рабочего малого предприятия, а также нанесении тяжких телесных повреждений владельцу бизнеса и его жене в селе Кануково в Калмыкии, оказался организатором банды, которая занималась нападениями на предпринимателей. По данным Лайфа, в неё также входил и замначальника отделения Ростовского института МВД Николай Г. От рук злоумышленников пострадали минимум три бизнесмена в Ростовской области и Республике Калмыкия.

Разбой в селе Кануково преступники совершили ещё в ноябре 2020 года, сообщили в СУ СК РФ по Республике Калмыкия. Владимир Л. и Николай Г. проникли на территорию малого предприятия, принадлежавшего жителю села. Там они убили рабочего и нанесли тяжёлые телесные повреждения предпринимателю и его супруге. Тогда им удалось похитить 530 тысяч рублей.

Однако идея создания преступной группы возникла у бывшего полицейского ещё в 2014 году. Тогда он и привлёк в неё Николая Г. и ещё несколько человек, которые пока не известны. За это время банда напала на индивидуального предпринимателя в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, на семью представителя ООО "ЛУКойл-Ставропольэнерго" и на семью представителя ООО "Строительные технологии".

"В период с марта 2014 года по апрель 2021 года лидер и участник банды с целью вооружения приобрели не менее семи единиц огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, как заводского, так и самодельного производства, две единицы пневматического оружия, газовое и холодное оружие, взрывные устройства и боеприпасы", — сообщили правоохранители.

По данным Лайфа, у банды даже был собственный кодекс чести. Его участникам запрещалось обсуждать деятельность группировки с друзьями, родственниками и знакомыми. Все отношения, по задумке Владимира Л., строились на основе выручки и поддержки в сложных жизненных обстоятельствах. Всё награбленное делилось поровну, но объекты грабежей находил организатор банды. Он также занимался поисками оружия и его транспортировкой.

Суд уже отправил основных фигурантов под стражу, а следователи обнаружили тайники с оружием. Возбуждено уголовное дело по статье 209 (бандитизм).