Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом
С таким заявлением обратился советник Президента Афганистана. Он добавил, что это не должно привести к вмешательству во внутренние дела страны.
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Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб призвал внешних партнёров, в том числе Китай, Индию и Россию, оказать техническую помощь силам обороны и безопасности Кабула в борьбе с терроризмом.
"Мы призываем внешних партнёров помогать нашим силам обороны и безопасности бороться с терроризмом. Мы приветствуем техническую поддержку от всех внешних партнёров, естественно, из Китая, Индии и России", — заявил он в эфир телеканала "Россия 24".
Хамдулла Мохиб добавил, что что любая внешняя помощь не должна приводить к вмешательству во внутренние дела страны.
Ранее Лайф сказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, в каком случае РФ примет меры из-за обострения в Афганистане. Происходящее на территории республики беспокоит Москву исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию союзников России, отметил дипломат.
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