НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом

С таким заявлением обратился советник Президента Афганистана. Он добавил, что это не должно привести к вмешательству во внутренние дела страны.

9 июля, 21:41
<p>Фото © flickr /<a href="https://www.flickr.com/photos/varfolomeev/4509982232/in/photolist-7SwQAm-7StCJH-7SwUcm-7StSdv-7StDaT-7StCXr-7SwU8W-7SwQL5-7StBTR-7StAQp-7SwQQG-7StDmr-7StAyF-7SwW5J-7StABc-7SwTNf-7StBK2-7SwUfo-7SwV13-7StJ3V-7SwVdA-7SwUy7-7SwUvy-7SwTuw-7StyR4-7StDXD-7SwWNy-7Sx9rh-7StDot-7SwVtL-7StDt4-7SwWnu-7SwWg9-7SwWHN-7SwW9y-7StEqv-7Sx7Eb-7StGKx-7Sx7Lf-7StE1t-7StGZa-7SwVwo-7SwWTG-7StDND-7Sx7S9-7SwYqJ-7StSmM-7SwVGU-7SwWtw-7StECk" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Vladimir Varfolomeev</a></p>

Фото © flickr / Vladimir Varfolomeev

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб призвал внешних партнёров, в том числе Китай, Индию и Россию, оказать техническую помощь силам обороны и безопасности Кабула в борьбе с терроризмом.

"Мы призываем внешних партнёров помогать нашим силам обороны и безопасности бороться с терроризмом. Мы приветствуем техническую поддержку от всех внешних партнёров, естественно, из Китая, Индии и России", — заявил он в эфир телеканала "Россия 24".

СМИ: Талибы напали на Кандагар

СМИ: Талибы напали на Кандагар

Хамдулла Мохиб добавил, что что любая внешняя помощь не должна приводить к вмешательству во внутренние дела страны.

Ранее Лайф сказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, в каком случае РФ примет меры из-за обострения в Афганистане. Происходящее на территории республики беспокоит Москву исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию союзников России, отметил дипломат.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Афганские СМИ сообщили о взрыве в центре Кабула

9 августа 2020, 13:39

Отчаянный разворот : Что пишут западные СМИ о встрече талибов в Москве и поражении США в Афганистане

сегодня в 15:56

Власти Гаити попросили США ввести в страну войска

сегодня в 21:49

"Снимаю волнение": Беременная звезда сериала "Папины дочки" показала видео с тренировки

сегодня в 21:37

Броня крепка: Почему в России уничтожили самый секретный советский танк

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1