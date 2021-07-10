Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб призвал внешних партнёров, в том числе Китай, Индию и Россию, оказать техническую помощь силам обороны и безопасности Кабула в борьбе с терроризмом.

"Мы призываем внешних партнёров помогать нашим силам обороны и безопасности бороться с терроризмом. Мы приветствуем техническую поддержку от всех внешних партнёров, естественно, из Китая, Индии и России", — заявил он в эфир телеканала "Россия 24".

Хамдулла Мохиб добавил, что что любая внешняя помощь не должна приводить к вмешательству во внутренние дела страны.