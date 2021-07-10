Отец Алеси Кафельниковой намекнул, что стал дедушкой
Сама топ-модель пока сообщала о том, что стала мамой. А бывший теннисист достаточно давно "примеряет" новый статус.
Алеся Кафельникова. Фото © Instagram / Alesya Kaf
Отец топ-модели Алеси Кафельниковой бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников намекнул в соцсетях, что стал дедушкой. Пост он опубликовал в "Твиттере".
Кафельников отметил, что планирует напиться, ведь у него для этого есть "шикарный повод". Публикация вызвала бурю комментариев с предположениями о том, что могло случиться у бывшего спортсмена. На вопрос одного из пользователей Евгений ответил весьма недвусмысленно, отметив, что напиваться стоит, "когда станете дедом". После этого посыпались поздравления и пожелания здоровья малышу.
Отметим, что Кафельников достаточно давно называет себя дедом в социальных сетях. Новый статус он "примерил" ещё до того, как топ-модель раскрыла своё интересное положение. Тем временем сама Алеся пока не сообщала о том, что стала мамой.
Ранее Лайф писал, что Кафельникова раскрыла все карты и снялась обнажённой, показав, как беременность изменила её тело. 22-летняя модель объявила о радостном событии: девушка вышла замуж за экс-жениха Светланы Ходченковой — бизнесмена Георгия Петришина, от которого сразу решила родить малыша.
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