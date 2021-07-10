Число жертв обрушения многоэтажного дома во Флориде возросло до 79
Разбор завалов продолжается с применением тяжёлой техники. Родственники ранее пропавших были оповещены о завершении поисково-спасательной операции.
Фото © Twitter / ParnellServices.Com
Из-под завалов обрушившегося жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) извлекли ещё одно тело. Теперь количество жертв трагедии увеличилось до 79. Об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.
"Общее число жертв увеличилось до 79", — сказала Кава журналистам.
Мэр добавила, что уже 53 тела были опознаны. Судьба ещё 61 человека остаётся неизвестной. Однако спасателям также удалось найти кошку, которая жила в квартире на одном из верхних этажей.
Отметим, что родственники пропавших были оповещены о завершении поисково-спасательной операции после того, как власти признали, что шансов найти выживших не осталось. Теперь ведётся работа по разбору обломков и поиску тел, при которой применяется тяжёлая техника.
Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры Бо — в доме находилась семья её сестры Софии.
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