Число жертв обрушения многоэтажного дома во Флориде возросло до 79

Из-под завалов обрушившегося жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) извлекли ещё одно тело. Теперь количество жертв трагедии увеличилось до 79. Об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

"Общее число жертв увеличилось до 79", — сказала Кава журналистам.

Мэр добавила, что уже 53 тела были опознаны. Судьба ещё 61 человека остаётся неизвестной. Однако спасателям также удалось найти кошку, которая жила в квартире на одном из верхних этажей.

Отметим, что родственники пропавших были оповещены о завершении поисково-спасательной операции после того, как власти признали, что шансов найти выживших не осталось. Теперь ведётся работа по разбору обломков и поиску тел, при которой применяется тяжёлая техника.