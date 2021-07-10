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На западе Тегерана прогремел мощный взрыв

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры огня. На месте происшествия видно скопление машин служб экстренной помощи. Однако официальных данных пока нет.

9 июля, 23:32

На западе Тегерана прогремел мощный взрыв. Видео © Соцсети

В Тегеране, предположительно в районе национального парка "Меллат", прогремел мощный взрыв, который был слышен даже в отдалённых районах столицы Ирана. Официальной информации о причине и пострадавших пока нет, сообщает агентство Fars.

"В субботу, 10 июля, на западе Тегерана раздался ужасный звук взрыва. Официальных новостей о причине взрыва пока нет. Полиция и пожарные бригады проводят расследование в районе парка Меллат на основании сообщений, полученных от общественности", приводит агентство слова пресс-секретаря пожарной охраны Джалал Малеки.

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Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео с места происшествия. На кадрах видно, что после взрыва начался сильный пожар, который полностью охватил здание. Судя по роликам, на место уже прибыли экстренные службы.

Ранее Лайф сообщал, что в порту Дубая Джабаль-Али произошёл взрыв. Там сдетонировал контейнер с легковоспламеняющимися веществами, который находился на пришвартованном к пирсу торговом судне.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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