Немецкий журнал предложил способ уладить разногласия ФРГ и США по "Северному потоку – 2"

Выплата Украине денежной компенсации за строительство "Северного потока – 2" может помочь уладить разногласия между США и Германией. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

В статье отмечается, что Берлин не поддерживает эту идею, однако журналисты издания считают такое решение одним из вариантов завершения конфликтной ситуации. Также, по мнению журнала, наладить отношения США и ФРГ можно, если Германия предложит Киеву "сотрудничество в производстве водорода".