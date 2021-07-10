Немецкий журнал предложил способ уладить разногласия ФРГ и США по "Северному потоку – 2"
Однако, как отметило издание, в Берлине выступили против этой идеи. Журнал назвал ещё два варианта налаживания отношений двух стран.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Выплата Украине денежной компенсации за строительство "Северного потока – 2" может помочь уладить разногласия между США и Германией. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
В статье отмечается, что Берлин не поддерживает эту идею, однако журналисты издания считают такое решение одним из вариантов завершения конфликтной ситуации. Также, по мнению журнала, наладить отношения США и ФРГ можно, если Германия предложит Киеву "сотрудничество в производстве водорода".
Существует и третий вариант, утверждает издание. Однако в этом случае Германия должна выделить Украине миллиарды долларов на ремонт "полностью разрушенной" газотранспортной системы Незалежной, которую десятки лет никто не приводил в порядок.
Ранее Лайф рассказывал, что в ходе своего выступления на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он также рассказал, что укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2" успешно завершена.
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