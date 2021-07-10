Украинцы хотят получить репарации от Германии и России

Более половины жителей Украины поддержали идею о репарациях от Германии и России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива.

По данным исследования, 61% (34,5% полностью и 26,6% частично) опрошенных поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны. А 55,3% (36,2% полностью и 19,1% частично) респондентов поддержали идею потребовать репарации от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Эта инициатива нашла наибольший отклик у жителей западных регионов страны.

Опрос проводился в мае и июне методом телефонного интервью. Всего в исследовании участвовало две тысячи респондентов.