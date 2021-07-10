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Украинцы хотят получить репарации от Германии и России

Так, от ФРГ жители Незалежной желают компенсации за преступления нацистов, а от РФ — за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена.

10 июля, 00:06
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/d1mkavetrov/7197517908/in/photolist-bY2ajm-c4NsV5-4Gt7ap-4m8vAT-bY2dtS-c4NtuJ-c4NsCL-c4NtDC-bY2tfY-bY2nPQ-bY2h8W-bY2biu-26eyxgo-8pKCmt-bY2C9J-bY2cEY-8pKA86-Pg8yxg-bY2Djs-c4Nsd1-bY2ues-bY2vp3-5kh2v-2gQsNUy-2gQtCo2-2gQtJax-2gQtJ7w-2gQsUKr-2gQtJea-2gQtJv2-2gQsV2t-2gQtJqc-2gQtJjW-2gQtJDo-2gQsUq3-2gQsUjm-2gQsUwA-2gQtHsF-2gQtHTa-2gQsUsC-2gQsUbL-2gQsU39-2gQtHoC-2gQtHx5-2gQtCmt-2gQsUga-2gQtHqX-2gQsU7Y-2gQtHkS-2gQsTHB" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dmitry vetrov</a></p>

Фото © flickr / dmitry vetrov

Более половины жителей Украины поддержали идею о репарациях от Германии и России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива.

По данным исследования, 61% (34,5% полностью и 26,6% частично) опрошенных поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны. А 55,3% (36,2% полностью и 19,1% частично) респондентов поддержали идею потребовать репарации от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Эта инициатива нашла наибольший отклик у жителей западных регионов страны.

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Опрос проводился в мае и июне методом телефонного интервью. Всего в исследовании участвовало две тысячи респондентов.

Ранее сообщалось, что украинцы отказались считать общение на русском языке "зрадой". Вопрос вновь стал актуальным после того, как футболисты сборной страны отвечали прессе на Евро-2020 по-русски.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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