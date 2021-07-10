НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Саратовом на выбросившую младенца в пакете мать завели уголовное дело

Следователи показали кадры с места обнаружения шокирующей находки. На кадрах видно, что малыша выбросили у небольшого пустыря, который расположен близко к жилым домам.

10 июля, 00:18

Под Саратовом на выбросившую младенца в пакете мать завели уголовное дело. Видео © СУ СК РФ по Саратовской области.

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении матери, которая выбросила завёрнутого в пакет младенца на улицу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По факту обнаружения на участке местности новорождённого ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка)", — говорится в сообщении.

Приняли за куклу: В Якутске возле дома нашли тело младенца

Приняли за куклу: В Якутске возле дома нашли тело младенца

Следком также опубликовал видео с места, где малыш был найден. На кадрах видно, что шокирующая находка была обнаружена у небольшого пустыря, который расположен близко к жилым домам. Вероятно, именно это и спасло жизнь мальчику. Правоохранители устанавливают личность матери.

Ранее Лайф сообщал, что инцидент произошёл в Энгельсе. Плач ребёнка услышала прохожая. Увидев новорождённого мальчика, она позвонила в экстренные службы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1