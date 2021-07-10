Под Саратовом на выбросившую младенца в пакете мать завели уголовное дело. Видео © СУ СК РФ по Саратовской области.

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении матери, которая выбросила завёрнутого в пакет младенца на улицу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По факту обнаружения на участке местности новорождённого ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка)", — говорится в сообщении.

Следком также опубликовал видео с места, где малыш был найден. На кадрах видно, что шокирующая находка была обнаружена у небольшого пустыря, который расположен близко к жилым домам. Вероятно, именно это и спасло жизнь мальчику. Правоохранители устанавливают личность матери.