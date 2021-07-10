Россияне из-за жары стали скупать кондиционеры

Начало жары с июня по начало июля ознаменовалось высоким спросом на климатическую технику. В офлайн-режиме она стала продаваться в два раза чаще, а онлайн — в три. Об этом рассказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов в беседе с газетой "Известия".

Эксперт уточнил, что дефицита охлаждающей техники в Москве пока нет. Однако руководитель отдела продаж климатической компании "Снеговик" Евгений Филобок рассказал, что рост продаж сплит-систем и кондиционеров повлёк проблемы в сфере их установки.

"Востребованность на установку кондиционеров выросла на 100%. Сегодняшний заказ мы выполним не раньше 16 июля, запись ведётся на неделю вперёд", — отметил он.

Сообщается и об увеличении цены на установку кондиционеров. Она подскочила примерно в два раза. Причём это, по признанию Филобока, происходит не по инициативе компании, а с лёгкой руки клиентов, которые готовы переплатить за то, чтобы поскорее насладиться приобретённой техникой.