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Россияне из-за жары стали скупать кондиционеры

Дефицита такой техники пока не прогнозируют, однако установки оборудования придётся ждать долго.

10 июля, 01:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Начало жары с июня по начало июля ознаменовалось высоким спросом на климатическую технику. В офлайн-режиме она стала продаваться в два раза чаще, а онлайн — в три. Об этом рассказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов в беседе с газетой "Известия".

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Эксперт уточнил, что дефицита охлаждающей техники в Москве пока нет. Однако руководитель отдела продаж климатической компании "Снеговик" Евгений Филобок рассказал, что рост продаж сплит-систем и кондиционеров повлёк проблемы в сфере их установки.

"Востребованность на установку кондиционеров выросла на 100%. Сегодняшний заказ мы выполним не раньше 16 июля, запись ведётся на неделю вперёд", — отметил он.

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Сообщается и об увеличении цены на установку кондиционеров. Она подскочила примерно в два раза. Причём это, по признанию Филобока, происходит не по инициативе компании, а с лёгкой руки клиентов, которые готовы переплатить за то, чтобы поскорее насладиться приобретённой техникой.

Ранее синоптики рассказали, что жара в России будет сильнее с каждым годом. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды в стране на ближайшие десятилетия. И он довольно тревожный.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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